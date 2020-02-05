惊现新冠病肺炎确诊病例 日港两艘油轮7千余人遭海上隔离

日本厚生劳动省周三对外宣布，此刻正在横滨港隔离中的一艘邮轮“钻石公主号”(Diamond Princess)上，确诊了10例新型冠状病毒肺炎感染者。源头系一香港确诊病患，该邮轮上3700人目前正在海上隔离。与此同时，香港启德邮轮码头停靠的“世界梦号”（World Dream）因之前曾接载过确诊感染新型肺炎的病人，香港卫生署表示完成检疫前船上3600余人不得下船。

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据日本厚生劳动省的消息指，此刻正在横滨港隔离中的 “钻石公主号”油轮上，确诊了10例新型冠状病毒感染者，当地时间早上8点，这些病例已被转移至横滨所在神奈川县相关医疗机构。位于东京的油轮运营公司介绍称，该船的额定乘客数约为2700人，船员约1100人。乘客中大部分是日本人，还有来自其他国家和地区的乘客。另据香港卫生防护中心公布的消息显示，被认为是传染源头的是一名80岁的香港病例，他曾于1月10日从深圳罗湖口岸到中国内地逗留过数小时；17日，他与两名女儿同行乘坐飞机从香港抵达东京；19日开始咳嗽，20日在横滨港登上了该艘名为“钻石公主号”的邮轮；于25日抵达香港启德邮轮码头。在停靠香港后，事发的“钻石公主号”邮轮驶往越南与台湾，并于2月1日停靠冲绳那霸。该邮轮原定于2月4日返回横滨港，但日方在得知上述消息后，提前召回了该邮轮。

针对这一事件，日本厚生劳动省大臣加藤胜信在当天的记者会上透露称，10名感染者中没有重症患者。据悉，该油轮确诊的10名患者除一名菲律宾籍工作人员外，还包括2名澳大利亚乘客，3名日本乘客，3名来自香港的乘客和1名来自美国的乘客。据了解，截至目前，对油轮上3700人的健康检查与样本采集工作已结束，被取样对象为有症状的人与密切接触者，共计273人，目前已得出31人的检查结果，其中10人为新冠病毒阳性。另在香港方面，据香港01报道称，同样正在接受隔离的“世界梦号”上月前由广州前往越南的一批旅客中，有三名内地客确诊武汉肺炎，邮轮于本周一接获中国相关部门通知的消息，及后上周日（2日）新一批由香港登船的旅客，本周二抵达台湾后遭拒登上岸，邮轮随后于周三提早返抵香港。香港卫生署于同日介绍检疫进度时表示，目前船上共有3600人，包括约1800名乘客，当中九成为香港居民，卫生署卫生防护中心港口卫生科总港口卫生主任梁耀康医生强调称，船上的乘客全部均不曾接触确诊内地旅客。

梁耀康提出，卫生署人员在周三早晨于油轮泊岸后已立即上船开始检疫工作，在检疫工作完成前，没有卫生署人员许可下，所有乘客及员工均不可下船。卫生署人员目前于船上进行检疫工作，包括向每一个乘客及员工收集健康申报表，了解是否有病症，又会进行体温检察，了解是否有发烧情况。报道称，船上有三十多位员工出现病症，当中三人曾有发烧情况，目前已退烧；卫生署将三人送往公立医院隔离进行测试。另外，卫生署人员亦会向三十多位员工检取样本，进行检疫。随着近期陆续有多名搭乘邮轮出游的乘客被确诊为新型冠状病毒肺炎，代表全球60家成员的国际邮轮协会(CLIA)已发布最严格的禁令，拒绝所有中国大陆出发或者途径中国大陆的乘客和船员登船。这也意味着邮轮公司短期内已经基本撤出中国市场，中国邮轮市场进入了“冰封期”。

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