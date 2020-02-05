撤离武汉台胞第二架包机因两岸意见相左临时叫停

武汉肺炎疫情下，被测量体温的中国民众资料图片

从武汉撤离台胞的第二架包机原定今天抵台，却突然暂停。台湾陆委会发今天开记者会强调，今明两天不会有第二班台商包机从武汉回台。一反之前的急切，陆委会说，政府将会在兼顾国内防疫与国人权益，以及国内执行能量的前提下，有更充分的准备，不能便宜行事。

广告 继续浏览后续

在第一架从武汉返台包机3日落地之后，武汉方面积极安排第二架，排定今天下午两点多起飞，部分武汉台胞甚至都已经搭上游览车或开车在高速公路上前往机场，临时接到武汉台办通知，台湾方面不同意飞机起飞，整个事件紧急煞车。

台湾陆委会副主委邱垂正在记者会上说明今明两天不会有第二架包机的理由：一、鉴于第一架包机的247位返台旅客中，已有一名确诊病例，接下来必须提升防疫工作的确实度。因此台湾将与对岸协调如何强化防检疫作业的执行方式。

二、第一批人员运送前，台湾预先告诉对岸，必须以在武汉短期出差者、慢性病患者、有长期特殊用药与密切医疗照顾需要者（如血友病等），或老人、小孩等抵抗力较弱者为优先，也获得对方同意；但查对第一批旅客，上述人员多数并未在列。因此接下来执行的优先旅客名册，对岸必须和台湾协商，并达成一致。同时，优先旅客名册也需在启航前一天交给台湾，审查入境资格确认之后再执行。

三、鉴于隔离收容场所容量有限，接回者须隔离14天，在执行下次任务前，须做好充足准备，以确保返台人员都能得到妥适照顾。目前相关部会都在积极准备中，务必落实安置与隔离工作。

邱垂正也呼吁，台商包机返台要经过双方协商同意，「希望别在没有事先经过政府确认的情况下就对外发布消息，误导民众。」。

积极穿梭协调两岸的湖北台胞返台救援会会长徐正文今天指出，第一架包机实际回到台湾的有247人，但救援会提出的名单只只有244人，多出的3人并不在该会名单内，而其中1名就是在台湾桃园机场被验出确诊的人。他相信大陆不会故意让确诊者登机。

台湾网络媒体引述知情台商指出，有些台胞向「台胞返台救援会」群组登记，但最后登机名单却没有他们，多半是台商自己的家人及小孩，据透露，起码有几十位没有台湾国籍的人登机，是安排的人把自己的中国籍配偶都带上去。

对于这项报导，台湾陆委会主委陈明通表示，所谓「非本国籍」的人登机，最主要是大陆配偶，她们都有台湾的居留证，返台之后也都在检疫所里。

另外国民党透露，用春节包机形态接回武汉台胞，是国民党成立七人小组，透过国共平台，在春节期间和大陆有关方面协商达成。针对陆委会表示，第二批载送滞留武汉台胞的包机今明两天不会有，国民党表示，希望陆委会、国台办持续沟通联系，既然有第一次的经验，应清楚运作的程序如何进行，如果后续沟通不来，国民党愿从旁协助。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅