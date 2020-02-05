新型冠状病毒疫情扰乱全球供应链

中国境内新型冠状病毒感染的肺炎疫情病例继续增加，为了防止病毒到外扩散，当局实施封城措施，新冠疫情除了导致中国经济缓慢外，全球产业链也面临大规模中断的问题。

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据CNBC5日报道，伊诺多经济公司(Enodo Economics)首席经济学家戴安娜·乔伊利瓦(Diana Choyleva)表示，在全球经济不确定的情况下，新型冠状病毒感染的肺炎疫情增多了中国需要应对的负担。

乔伊利瓦说，增长不仅在去年下半年显着放缓，而且今年也将是中国解决其巨大债务问题的关键时期。她表示，根据伊诺多经济公司的研究，由新型冠状病毒引起的信用损失可能占中国国内生产总值（GDP）的20％。她说：“对经济的影响将远远超过非典（SARS）病毒爆发时。”

在源自武汉的新型冠状病毒疫情继续肆虐之际，像温州和杭州的重要城市加入封城的行列。由于中国是全球供应链的重要组成部分，这些严格的封闭交通和限制物流的措施，再加上春节假期停工时间延长和劳动力短缺的影响，新冠疫情使全球产业链面临大规模中断的问题。

亚洲宏观经济首席经济学家万神殿的弗雷亚·比米什（Freya Beamish）表示，作为延长停工时间的影响，中国第一季度的增长率可能每年或同比下降不到2％。弗雷亚说，这非常令人惊讶，而且至少在今年第一季度会看到严重的影响。

WisdomTree研究副主管阿妮卡·古普塔（Aneeka Gupta）预计，新冠疫情的影响可能会持续数月。“新冠疫情传播是市场上未知的新事物。我们认为，至少在接下来的两到三个月中，'痛苦'比利润要多，而且投资者很有可能投资于更安全的避风港资产， “他说。

另一方面，摩根大通的中小盘股策略全球主管爱德华多·莱克巴里(Eduardo Lecubarri)表示，尽管很难预测这种病毒会给市场带来的压力会持续多长时间，但他并不认为这种威胁会持续存在。他说：“我们已经看到它是如何开始的，我们不知道会如何结束。但是逻辑表明，这是增长的暂时性短期障碍。”

美国之音称，武汉是中国的汽车生产中心，拥有多家汽车制造厂商，是中国最大国有汽车制造商之一东风汽车的总部所在地。通用汽车、福特汽车、本田汽车和日产汽车都表示，它们将依照政府的指示，推迟开工至少一个星期。

据报道，新型冠状病毒疫情也扰乱全球科技行业的供应链。全球的电子、电信和半导体公司都依赖中国的工厂，而处在疫情中心的武汉是众多高科技零部件供应商。

研究集团HIS Markit一份报告指出，武汉封城已经影响了电视显示屏的生产，造成价格的攀升。武汉共有五家工厂生产液晶显示器(LCD)和OLED（有机发光二极管），这两种产品都支援平板电视和电脑显示器。中国占全球生产这些显示面板产能的一半以上。

不仅如此，苹果产品的生产也受到疫情影响。上周，苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)告诉分析师，苹果在中国的供货商被迫推迟春节假期后的工厂开工。库克表示，苹果正在寻找将供应中断降至最低的方法。

报道称，供应链中断的问题也会影响全球零售业。有专家表示，为了赶在夏季交货的最后期限前交货，中国工厂需要在3月15日之前开始提高产量。如果中国工厂在5月1日之前一直处于闲置状态，很可能会影响零售商关键的返校季节和秋季供货。

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