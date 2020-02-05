日本大型游轮10人感染肺炎病毒 三名中国人

一名80岁的香港男性从日本回港后被确诊感染新型冠状病毒，他曾搭乘日本大型豪华游轮钻石公主号，目前日本方面禁止该船靠港并对船上人员进行检疫，日本厚生劳动省5日宣布，检疫的结果显示，10人被确认呈现新型冠状病毒阳性反应，其中3人为日本国籍，澳大利亚2人，中国人3人，美国人1人，菲律宾人1人，包括9名乘客和1名船员，10人在5日午前7点下船送入指定医疗机构。

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此次病毒检疫的对象，针对有发烧等症状和与这位香港人有浓密接触的237人进行检体，到目前为止，已经得出31人的病毒检查结果，以上10人新型冠状病毒呈阳性反应。

基于《感染症法》，他们通过海上保安厅巡逻艇送往神奈川县内医疗机构，由感染症指定医疗机构横滨市立市民医院（位于该市保土谷区）等医院接纳他们入院。

厚劳省要求游轮上剩余人员未来14天期间在船内等候，检疫工作将继续进行，鉴于日本已经先后发现多名无症状新型冠状病毒携带者，因此检疫工作将继续进行。

另据报道，这名感染新型冠状病毒的香港男性，从日本回港后被确诊感染新型冠状病毒，他1月10日经罗湖口岸到内地逗留数小时，于1月17日与两女儿由香港乘飞机前往日本东京，20日从横滨乘船，22日在日本鹿儿岛，曾参加巴士旅游，参加者除巴士司机和导游外，游轮钻石公主号中的乘客有40人参加了旅游。

该船1月22日，到达鹿儿岛市港湾设施MarinePort，该香港男子等乘坐的巴士在该日9时出发，在参观市内的城山公园展望台等观光设施后，中午以后，全体人员在船港下车。

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