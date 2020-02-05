日本确诊病例增至33例 日政府：目前不计划推迟习近平访日

自东京方面消息，截至当地时间周三上午12时的数据显示，日本确诊的新型冠状病毒感染肺炎累计已达33例。日本内阁官房长官菅义伟并介绍称，日方现阶段不打算推迟中国国家主席习近平，预计4月访问日本的计划，并希望按计划进行所需的准备工作。

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据悉，日本在周二新增3例确诊病例，分别是1月30日从武汉乘坐包机回国的1名日本女性，及在武汉市居住的1名女性、在湖北省居住的1名男性。三人最初的病毒检测结果都是阴性，在随后的检测中确认感染。乘包机回国的日本女性回国后有发烧及咳嗽等症状，随即接受病毒检测，但未确认感染。2月4日对其再次进行检测，确认感染。

居住在武汉市的那名女性于1月21日抵达日本，31日住院，随后进行病毒检测，未检测出感染。但她到了2月3日病情并未改善，遂再次进行病毒检测，4日结果显示已感染。另外一位在湖北省居住的男性1月22日到达日本，有相关症状，在26日的检测中未确认感染，30日回到中国。但日本国立感染症研究所2月3日对他检测材料再次进行检测，4日确认了感染。

针对习近平稍后访日的计划，共同社此前引述外交消息人士报道，受新型冠状病毒疫情扩大影响，两国政府原定本月，在北京举行的工作层级准备会议，以及海洋事务磋商会议延期，令外界推测习近平的国事访问，亦可能延迟。中国外交部此前曾就相关问题指出，在习近平访日的问题上，中日双方应该继续共同努力。

另就日本国内的疫情情况，2月5日上午，停靠在横滨近海正接受大规模检疫的游轮“钻石公主”号上传来消息，首先对有发热、咳嗽等症状及与确诊病例有密切接触的共273人进行了取样检测，其中31人已出结果，有10人确诊，无重症患者。而剩下的约3700名乘客和工作人员原则上在船内继续隔离观察14天。

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