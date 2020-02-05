林郑宣布采购口罩“不成功”下令官员无必要不准戴口罩

包括政务司司长张建宗在内的港府高官，从农历新年前就一直安抚港人声称港府已向世界各地采购口罩，口罩的供应很快就会得到纾缓，但直至到今天2月4日，特首林郑月娥才正式向港人宣布港府无论从大陆或外国采购口罩“并不成功”。换言之，如果相信香港政府的港人，平白呆等了两个星期，口罩紧张的情况势必加剧。

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一连两天出席记者会都没有戴口罩的林郑月娥在4日的记者会上还说，为了节省口罩的使用量，她下令政府官员如无必要，“不准戴口罩，就算戴了，我也会叫他除（脱）下来”。不过，林郑月娥此说立即引起社会哗然，认为林郑此说等于叫公务员赶快染病。特首办公室在当日晚上发表声明，对林郑早上记者会的言论稍作修饰和修正。

林郑朝令夕改，进一步显示她的抗疫政策已经乱了章法。

林郑4日早上在记者会上说：“由于全球供应如此紧张，我们在全球，包括在内地的采购亦不是很成功，因为大家都在争，所以我们必须很谨慎地使用口罩。” 她又说，在参考世衞组织的指引，以及其他地方戴口罩的安排之后，她已在政府内部发出指引，为了省着用口罩腾出给医护人员用，“我们已审视我们每一位要出席见大家或平日的官员，如果不符合那几个要求便不准戴──我是叫他们不准戴，戴了都要除下来──因为每人一日戴数个，其实对于紧绌的供应都会带来很大压力，希望各位传媒朋友都用这个标准”。

但到了晚上，特首办公室表示，政府就分派口罩用量发出内部指引，该指引不适用于公务员自备的口罩，政府并没要求他们不戴口罩。

回应传媒查询，行攻长官办公室指，鉴于全球口罩供应紧张，参考专家的建议，应对疫情的督导委员会暨指挥中心认为必须为口罩的使用订定优次，其中应优先照顾医护和提供前线服务人员的需要。按此原则，财经事务及库务局昨日早上向部门首长发出内部指引，以供应给医护人员和需接触病者的同事为首要考虑，要求部门尽量减低使用政府分派口罩的用量。

林郑月娥在记者会上，又因为不经意的透露港府有些官员一天会戴几个口罩，引起舆论猛烈批评，因为在一罩难求的香港，很多人为了省用口罩，被迫几天用一个，听到林郑提到高官一天戴几个，莫不感到愤怒。

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