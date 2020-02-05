林郑拒绝封关已在香港挑起对大陆人的仇视

香港边境小镇发现新的冠状病毒后，一名戴着口罩和雨衣的居民自愿对乘客进行体温监测 2020年2月4日

被当局指是本地传染最新确诊个案的一名60岁患者，根据最新消息显示，其妻女接受病毒测试后亦呈阳性反应，受到感染的女儿在Facebook怒控林郑月娥政府拒绝对大陆人的全面封关，是妄图以“香港薄弱的医疗系统，可以拯救到中国14亿的XX（由于字眼涉及歧视故予以隐蔽）”。自称在大陆做生意已有一段时候的女儿又说：“中国肺炎已经社区爆发了。香港人，自求多福啦。”

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从这名受到感染的女儿的文章，可能反映林郑月娥拒绝全面封关的做法，已经在香港社会直接挑起两地人民不必要的仇视，而最讽刺的就是林郑拒绝封关的理由就是以免对大陆人造成“歧视”。

衞生署衞生防护中心表示，该名60岁男子有长期病患，于1月22日出现发烧及肌肉痛、1月30日出现呼吸困难，其间曾先后向4名私家医生求诊，最后才到将军澳医院求医并留院。中心指，他于潜伏期内没有外游，主要逗留在家中；而妻子及女儿均出现病征，被转送基督教联合医院接受治疗。

据苹果日报引述患者女儿就在Facebook撰文，她坦言不会怪责医护罢工，但就抨击港府拒绝全面封关，不堵截病毒源头，令社区爆发。有记者欲与她电话访谈，但她婉拒，表示希望待父亲病情明朗后才再考虑。

以下是她在Facebook的帖文：

我老豆（父亲）确诊 #武汉肺炎，成（一）家人至少半年无返过大陆。确定系人传人，不知道是社区感染，还是医院那3日交叉感染。

而家（现在）拉埋（拖）香港政府陪葬有用吗？

该女儿在病毒测试呈现阳性反应之后，在Facebook第二次发文：

终于确诊了，我同阿妈都入埋（进了）联合（医院），老豆（父亲）转去了玛嘉烈（医院）了，之前的post我会转为公开。

一路（一直）都知道只要确诊就好大镬（很倒霉），唔理（不管）系对屋企（家人），还是系社会。

但又有什么办法呢？我们这些一般人，除了可以勤啲洗手，晨早（大清早）周围扑口罩同消毒，同所谓的自己小心之外，唔通（难道）真的可以24小时躲在家里吗？就算我不用返工（上班），屋企（家里）唔通（难道）可以不买餸（小菜）？

（又，就算我真的24小时留在屋企（家里），又真的可以躲得过？）

然后今日林郑仲（还）同（跟）人讲无病可以不用戴口罩，我真的不直到她边度（那里）来的自信。

老实讲，到这刻为止，我都没怪医护罢工，真的，一点都无。当全世界，包括北韩这些第三世界国家，都禁中国人入境的时候，我们全能的香港政府却以为以香港薄弱嘅医疗系统，可以拯救到中国14亿的XX。是呀，那些一语不合就扯你口罩，向你吐口水，说我死都不会给你好过的XX。老天爷你边度（那里）来的自信？点解（为什么）不早早封关，然后等14日后再无新case，之后再逐步开放给他们入境？搞到而家（现在）我的亲戚、朋友、公司同事，个个都人心惶惶，不知道自己是不是下一个，那很好玩吗？

老实讲，以我自己同大陆人做了几年生意的经验，有部份，真的有部份，大陆人是可以讲理的，但这些人，通常都要经过长时间的教育，例如我们要同他们一次又一次重复我们的做法。

你林郑凭什么觉得而家（现在）外面的染病的XX，会有闲情逸致同你讲礼仪？

算了，我讲什么都无用，反正我老豆个case只讲明了一件事，中国肺炎已经社区爆发了。香港人，自求多福啦。

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