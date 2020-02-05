林郑：香港确诊病例达21例 周六起内地入港须隔离14天

香港特首林郑月娥周三下午召开新闻会表示，当地新增新型冠状病毒感染肺炎增至21例，或出现社区传播。对此，她宣布指，为扩大强制检疫措施，要求所有来自内地的入境人士，包括香港居民及外籍人士在内，强制隔离14天。林郑称，希望措施于2月8日凌晨生效，让市民可于未来两天安排自己回港，她形容措施严厉，其后的时间如非必要不应离港或由外地返港。

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香港在周二和周三两天分别新增3宗确诊个案，总累积确诊个案达21宗，而昨日新增的3宗个案潜伏期内都没有离港旅行纪录，亦未有明显病源，属于在港感染个案，当中有2名病人目前仍然危殆。林郑月娥指，情况令人忧虑，显示香港有本地传播风险，认为未来14日十分关键。港府将观察是否会出现社区爆发。她还表示，日前港府在扩大口岸管制措施后，效果“立竿见影”，用本周二与周一的数字比较，机场以外的总入境人次，周二下降64%；机场则跌21%，大部分为国际旅客，至于内地乘飞机的内地人只有224名。而香港居民经过两个陆路口岸返港的人次方面，措施生效前约6.9万人次，周二录得约2.3万人次，下跌66%。林郑月娥称，即时暂停启德邮轮服务及海运大厦邮轮口岸的出入境服务。她又指，已留意到国泰及港龙正逐步削减往来内地班次，只维持每日往来北京2班、上海1班、厦门1班及成都一周四班，削减航班约九成。

此外，林郑月娥还宣布，所有由内地回港的旅客及港人，都需要采取隔离措施14天。她指出，希望措施于2月8日凌晨生效，让市民可于未来两天安排自己回港。她并形容措施严厉，其后的时间如非必要不应离港或由外地返港。针对连日来香港医护人员及部分市民所提出的“封关”提议，林郑月娥强调指，要完全一刀切两地交流并不可行，过去措施证明减少跨境人流是切实可行。她又称，社会要放下分歧，对抗疫情。林郑月娥并进一步宣布，港府将设立100亿元防疫基金，协助于受影响的行业，尤其需缴租金的商户。她并希望业持主同舟共济精神，提供协助。值得一提的是，林郑月娥在记者会上并为昨日有关配戴口罩言论，“因表达不清楚引起误会”道歉。她解释称，当时要指出，政府要优先照顾医护和前线提供公共服务人士的需要，所以会因应风险评估原则，决定官员是否在公开场合配戴口罩，所讲对象是主要官员，希望他们以身作则，减少非必要情况下，配戴口罩，以减少用量。

林郑月娥提出，为有效减低社区传播，要加大力度减少社会接触，包括停课、在家工作，暂停和取消社交活动，呼吁市民配合策略，企业要弹性处理，尽量留在家中，如有需要外出，要注意个人卫生，包括在有需要时配戴口罩。另据香港电台报道称，随着疫情在近期的持续，香港西医工会会长杨超发介绍指，不少私家医生反映缺乏口罩，现时最少有10多至20间诊所被迫暂停运作。他说，担心如果口罩继续短缺，未来可能会有数以百计的诊所停诊，若一如专家所料，疫情到4、5月达到高峰，但届时仍未有供应的话，估计大部份私家医生要停诊。就在林郑月娥周三召开记者会当天，为争取全面封关的医管局员工阵线第三日发起罢工，工会表示截至当地时间下午4时，超过5000名香港医护会员参与罢工。工会称，仍希望林郑月娥加入谈判，强调若港府回心转意，就会呼吁会员返回工作岗位。

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