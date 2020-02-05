美国公司免费提供给中国治疗新冠病毒的新药被武汉病毒所抢先注册专利
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由美国吉利德科学公司（GILEAD）研发的“瑞德西韦”(Remdesivir)实验性广谱抗病毒药物治愈了一例美国本土新型冠状病毒患者，该公司将此药免费提供给中国，从2月3日起在北京中日友好医院进行临床试验。不过有网友4日惊奇地发现，“瑞德西韦”被武汉病毒研究所抢注了发明专利。
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“瑞德西韦”原本是针对伊波拉病毒而开发。1日，美国科学家在《新英格兰医学杂志》上报导了本土第一例新冠病毒肺炎患者治愈案例，感染者使用的药物就是“瑞德西韦”。据报道，“瑞德西韦”并没有在美国申报专利。
不过，“瑞德西韦”却被武汉病毒研究所抢注了发明专利。美国中文《世界日报》5日报道说，武汉病毒研究所官方网站4日晚间发布了一条标题不显眼的消息写道：“我国学者在抗2019新型冠状病毒药物筛选方面取得重要进展”，文中称：“对在我国尚未上市，且具有知识产权壁垒的药物瑞德西韦，我们依据国际惯例，从保护国家利益的角度出发，在1月21日申报了中国发明专利（抗2019新型冠状病毒的用途），并将通过专利合作协定（PCT）途径进入全球主要国家”。
《世界日报》的报道说：网友看到消息纷纷表示惊讶与不解并提问：武汉病毒研究所对“瑞德西韦”申报中国发明专利竟然是在1月21日，这个现象十分“诡异”，这是什么神操作？
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