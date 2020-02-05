这一次 中共政权失去了许多

无论中美贸易战，还是香港危机，国际社会，中国舆情的反应都和这一次不太一样，以往总有不少替中共辩护的网红，或者说得严重点，民族主义者，甚至在国际上中共也有自己不少的“友人”，这一次，武汉疫情发生并公诸于世后，替中国政府辩护的，国际社会几乎看不到，连俄罗斯也早早关闭了对中国的边界；在国内，替北京政权说好话的少之又少。中国在国际上的处境正如湖北在中国的处境，这是怎么了？

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请看两份背景完全不同的媒体的感觉，一个是亲北京的大外宣『多维』，一个是法国的『世界报』。前者侧重中国国内，后者侧重国际社会对中国的态度。前者有一篇题为“舆情‘疯’了 中共紧张了”的文章写道：“这阵子，不只是大陆各新闻网站、门户网站(如网易、凤凰、财经等)‘尺度破表’，就连过去两三年被视为‘九零后小粉红居多’的微博也出现了大量痛骂中共、甚至直言痛批领导者的声音。更让人意外的，是还有不小的‘检讨体制’的舆论 这在过去虽然也有，但音量并没有如此庞大”。

这家大外宣认为，这次批评当局的舆情的爆发围绕几个争议点，首先是针对武汉官方瞒报疫情，接着是围绕缺乏医疗资源，红十字会丑闻等等。该媒体举例，美国做出禁止最近14天去过中国的人入境美国，这在过去，或许大陆民意还会站在政府一边，这次，“网上舆论都充满了对美国这一做法的理解，对中国地方政府的愤怒”，该媒体没敢说，中国的舆论不傻，他们的这一愤怒更多地对准的是中国政府，他们知道地方政府只是传声筒。

中国现在在全世界的处境恰如湖北在中国的处境

多维最后劝告，“若此次疫情无法真正让执政者记得并改革，那么，往后若再爆发什么事情，政府又将面临一次次舆论反扑 长此以往，还稳定否？”

世界报在一篇题为“中国政权因武汉疫情而处于守势”的报道中称，为什么巴黎圣母院起火时全球都在同情却对武汉没有表现任何声援？更糟糕的是，自从武汉肺炎登上所有媒体后，一种反中国人的种族主义在光天化日下出现，而且到处都是，在亚洲，有人嘲讽“这些嗜吃蝙蝠肉的活该!”在欧洲，公交车上有人设法远离中国面孔的人。美国商务部长罗斯甚至竟敢幸灾乐祸：病毒疫情只能招引在华企业重新返回美国生产。

在世界报看来，尽管这是多么地不公正和不能容忍，这些反应证明中国当局正在失去一场公关战。不仅是一场，是全部。不管是在中国国内还是在国外。2008年，在四川汶川地震发生后香港人是灾后重建的主要捐赠者。2020年，香港医务工作者几日罢工却为的是封关 切断所有与中国大陆联系的口岸。即使像哈萨克或菲律宾这些参与习近平主导的旨在建立一个友邦网络的“一带一路”，也关上了他们的大门。意大利，第一个七国集团中加入一带一路的国家，从今以后对待中国游客像对待鼠疫患者。俄罗斯，关闭了与中国长达四千多公里的边境线，即便在2003年非典猖獗的时候，俄罗斯也没有这样做过。这些国家等于在国家规模上重复了北京要求武汉所做的：封城。中国现在在全世界的处境恰如湖北在中国的处境。

中国的失败同样体现在外交上，首先不遗余力向世界卫生组织施加压力，要其不要宣布武汉疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，结果被迫在一周之后接受现实。而之前，世卫组织总干事谭德塞的北京之行，明明白白是一场习近平的胜利，谭德塞居然没有对中国当局耽误时机说一句批评，相反，他一个劲地赞扬北京的透明度以及应对疫情的神速。

遗憾啊，几乎是同日，人们知道了北京在一月1日以禁止造谣为名拘押了敢于把武汉疫情与萨斯做比较的八位医生。越来越清楚地显示，中国当局损失了三周关键性的应对病毒的时间，当然这个时间比起北京2003年隐瞒非典疫情的时间少。可是，从那时候到现在，外国人去中国旅游的增加了三倍，而中国人到外国旅游的增加了七倍，当然了，病毒传播的速度，也增加了许多倍。

这意味着什么呢？原来说到底中国把外交看得比健康重要，北京继续拒绝台湾加入世卫组织，尽管这座岛屿也已遭到武汉肺炎打击，台湾的医生也特别专业，然而因为北京不承认台湾是独立的，台湾在世卫组织就没有表达的声音。日本、加拿大就此谴责了中国，这也显示了北京至今还在崇尚力量对比而非真正的合作。最有意味的是，当世卫组织宣布武汉疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”之后，中国外交部的第一反应是“中国将继续与世卫组织和其他国家合作”，事实上，自从世卫组织做出决定后，中国释放出一度压抑的反西方的新话语，揭露西方媒体的“歇斯底里反中国”。

世界报认为，当局未能激发国际社会声援中国并承认他们的看法，这一失败首先反映的是中共当局无能在自己的国家开创一个围绕中共的民族团结的局面。如果说，中国人似乎赞成采取严厉的隔离措施，许多中国人指责当局损失了时间。以至于要等到1月20号，中国当局才承认武汉肺炎已发生了人传人的事实。事实上，12月25号起，医生们已经在谈论这一假设。当一月一号当局关闭了涉嫌是病源的华南海鲜市场，当局公开的理由居然是“整修”。事实上，当时在这一海鲜市场工作的多人已经被隔离了起来。中国人知道，这个阶段一方面是快要过春节，另一方面是地方上人大政协开会选举代表的时间，三月份两会，这些代表们将又一次上演全国“和谐”的场面。当官的噩梦是害怕把哪怕一点点小问题上报，为了让北京当局和武汉市民惊奇，武汉市长居然在1月19号组织了40000万人的盛宴。对于这些，中国人全明白，就像他们看到习近平，最近几天非常奇怪地变得很谨慎。习近平与他的前几任遭遇危机时不一样，他找不到合适的话语去安慰他的同胞。如果武汉疫情延烧，中共将冒着合法性消蚀掉巨大风险。

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