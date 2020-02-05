香港确诊三宗本地传播当局担心或出现“大规模隐形传播”

香港发现新的冠状病毒之后，戴着口罩和雨衣的居民自愿对行人进行体温监测 2020年2月4日

卫生署卫生防护中心（中心）5日发出公布指，正调查三宗新增新型冠状病毒感染确诊个案，至今本港确诊个案共18宗。由于三宗新增个案初步判断均属本地传播，卫生署卫生防护中心传染病处主任张竹君表示，基于香港至今已先后已有四宗本地感染个案，且无明显病源，显示本地“有隐形传播正在发生，不排除未来有大型传播爆发”。

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卫生防护中心会就上述个案通报世界衞生组织、国家衞生健康委员会、广东省衞生健康委员会和澳门卫生局。

卫生防护中心发言人在5日清晨发出的公布中说：“根据中心的初步流行病学调查显示，该三宗新增确诊个案将列为本地感染个案。中心强烈呼吁市民，时刻保持个人和环境衞生，对预防个人受感染和防止病毒在社区扩散至为关键。”

三宗新增个案的第一宗，涉及一名64岁女子，过往健康良好，居于九龙常盛街半山壹号。她自1月23日出现咳嗽，并向私家医生求诊，其后于1月30日开始发烧，并向另一名私家医生求诊。她于2月1日出现呼吸困难，到伊利沙伯医院求医并入院接受治疗。病人于2月3日被转送玛嘉烈医院接受进一步治疗，现时情况危殆，其呼吸道样本证实对新型冠状病毒呈阳性反应。

卫生防护中心已即时展开流行病学调查及进行接触者追踪的工作。根据病人儿子提供的资料，她于潜伏期内没有外游，主要往返住所及她开设于佐敦恒丰中心的店铺。病人的家居接触者，包括儿子、媳妇、两名内孙及家佣，没有出现病征，将送往检疫中心接受检疫。

当局呼吁曾于1月23日至2月1日到访病人位于佐敦恒丰中心店铺Fresh Up的人士，以及曾于2月1日上午约11时从病人寓所接送她及其儿子到伊利沙伯医院的一名的士司机，请致电衞生防护中心热线。

第二宗新增个案涉及一名60岁男子，有长期病患，居于蓝田康田苑裕康阁。他于1月22日出现发烧及肌肉痛，自1月30日出现呼吸困难，病人同日先到基督教联合医院求医，其后到将军澳医院求诊并入院接受治疗。病人在病发后至入住将军澳医院前期间曾先后向四名私家医生求医。病人的呼吸道样本证实对新型冠状病毒呈阳性反应，现时情况稳定。

根据病人提供的资料，他于潜伏期内没有外游，主要逗留在家中。病人的家居接触者包括妻子及女儿，二人因出现病征，被转送基督教联合医院接受治疗。

第三宗个案涉及一名25岁男子，过往健康良好，居于土瓜湾马头围道183号。他于1月28日出现发烧，并于1月29日出现咳嗽、流鼻水和腹泻，同日到香港浸信会医院求医。他于2月3日再到香港浸信会医院求诊，并被转介至威尔斯亲王医院入院接受治疗。病人的呼吸道样本证实对新型冠状病毒呈阳性反应，现时情况稳定。

根据病人提供的资料，他于潜伏期内没有外游。病人的妻子没有出现病征，将被送到检疫中心接受检疫。

当局又呼吁曾于2月3日下午约2时从香港浸信会医院接载病人到威尔斯亲王医院的一名的士司机，请致电卫生防护中心热线。

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