上海如封城? 中国网络惊呼中国与世界经济将玩完

中国至此有27座城市封城抗疫，其中温州、杭州、宁波等都离上海很近，也是大上海的一部分。这些城市封城后，疫情危机将逼近上海。南京遭决定封城后，网络忧虑上海受到严峻威胁。

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据东森新闻今天报道，中国大陆27座城市封城抗疫，网曝：上海若封了全世界经济完蛋。报道称，温州、杭州、宁波等都离上海很近，也是大上海的一部分。这些城市封城后，疫情危机将逼近上海。

为了控制武汉肺炎疫情，中国大陆许多城市“封城”，目前有27座城市进入“封闭式管理”。据5日PPT上有一名网友问卦，“大家期待上海封城吗？”恐慌和危险正在笼罩着大陆，身为“中国大陆经济中心”的上海可能会面临到空前危机。

该报道说，上海号称“中国经济首都”，拥有2000万的居民，往来人口更是高达数千万。一名网友在PPT发文表示，“现在宁波、南京、杭州都已经封城了，上海刚好又被围在中间，是不是代表上海也快被封城了呢？大家期不期待上海封城？”贴文一出立刻引来众多网友回复，“一旦上海封了，代表中国今年经济也完蛋了”、“上海不敢封，不然A股会烙赛更严重”、“封了全世界经济完蛋”。

据该报道说，目前大陆已有27座城市已经对外封锁，包括湖北省（武汉市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潜江市、天门市、黄冈市、咸宁市、赤壁市、孝感市、黄石市、荆门市、宜昌市、恩施市、当阳市、十堰市、随州市）、浙江省（温州市、杭州市、乐清市、宁波市）、河南省（郑州市）、山东省（临沂市）、江苏省（南京市、徐州市）、福建省（福州市）、黑龙江省（哈尔滨市）。

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