上海5人确诊武汉肺炎 跨省追出健身房群聚感染

中国上海有5人被确诊武汉肺炎，感染来源不明。经该市进行流行病学调查后，竟追出一起在安徽省蚌埠市健身房的群聚感染，蚌埠随后也发现当地5名患者与这间健身房有关。

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上海市政府6日举行疫情防控新闻发布会，说明针对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。会中，上海市疾控中心主任傅晨指出，该市黄浦区和宝山区分别在1月26日和29日发生两起聚集性疫情，其中黄浦区有2个病例，宝山区则有3个。

上述5人都没有湖北的旅游史、没有可疑病例接触史，也没有食用野生动物的暴露史，感染来源成谜。

他说，经上海流行病学调查团队了解，黄浦区和宝山区其中一起病例曾在1月20日聚餐，循线追查，发现宝山区3起病例在1月上旬曾赴安徽省蚌埠市参加亲友婚礼，期间当中2例病例曾到某健身房运动，这间健身房被视为高度怀疑线索。

蚌埠之后也宣布，当地5起病例和这间健身房有关，并发出通告排查在那段期间曾到过健身房的所有人员。

傅晨以此为例，说明流行病学调查的重要性，指透过线索的排查，能了解病例基本状况，掌握人员活动轨迹，明确传播途径，以便尽快采用医学观察隔离等措施，阻断疾病传播。

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