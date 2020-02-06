不听北京吼 法国荷兰决定延长停飞中国至3月15日

法国与荷兰航空公司今天宣布将延长停飞中国航班的决定至3月15日。中国官方今天批评世界各国停飞中国航班过分反应。中国外交部批评世界各国没有听从世界卫生组织以及世界航空组织的建议而停飞，上述联合国属下的两个组织不建议停飞中国。

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据法新社今天报道说，武汉肺炎，法荷联航航空集团延长停飞中国至3月15日。

法荷航空集团（Air France-KLM）今天表示，在中国正疲于控制2019新型冠状病毒（2019-nCoV，武汉肺炎病毒）疫情的同时，集团旗下飞往中国的班机停飞期限将延长至3月15日。

这家由法国航空（Air France）与荷兰皇家航空（KLM）合并组成的航空公司，先前已暂停往来中国的所有班机至2月9日，并从上周开始将雇员载离中国。

法荷航空集团声明表示，如果情况允许，公司将自3月16日起逐步重启飞往北京、上海的航班；再从3月29日起恢复正常班表，届时包括飞往2019新型冠状病毒起源地武汉市的班机也会重新营运。

据法国航空说：「自从武汉肺炎爆发以来，法航一直监测中国的即时疫情状况，且与国、内外的卫生当局密切合作。」

法新社说，武汉肺炎已造成逾550人死亡，确诊病例逾2.8万人。因为担心暴露在病毒中，许多航空公司乘客数下滑，有数家航空公司已经暂停飞往中国甚至是香港的班机。

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