习近平见洪森 打破神隐7天议论

中国国家主席习近平昨天稍晚会见到访的柬埔寨总理洪森引发媒体关注，此前多天有媒体指习近平神隐，并有网络消息根据当地高规格车队行驶而猜测习近平或秘密视察武汉。洪森或是全球最挺中国外国领导人。习近平会见洪森时说，对于新型冠状病毒感染的肺炎疫情，中国的防控工作正在取得积极成效。中央社说，这是习近平自1月28日后首次公开露面。

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据中央社今天报道说，习近平隐身7天再露面：疫情防控正取得积极成效。

该报道也是中国官方消息说，中国国家主席习近平5日会见到访的柬埔寨总理洪森时说，对于新型冠状病毒感染的肺炎疫情，中国的防控工作正在取得积极成效。

根据央视网消息，习近平5日在北京人民大会堂会见洪森时表示，中国的党和政府本着对中国人民和国际社会高度负责的态度，采取了“最彻底、最严格”的防控举措。目前，防控工作正在取得积极成效。习近平还说，“中华民族是从艰难困苦中走过来的”，中国有信心、有能力、有把握打赢这场疫情防控阻击战。

据习近平称，洪森近期多次力挺中方，今天又特意来中国访问，体现了牢不可破的中柬友谊和互信，这是诠释了患难与共的中柬命运共同体要义，中方“深表赞赏”。据习近平说，中方愿意落实好中柬命运共同体行动计画，把中柬关系再推上一个新的台阶。

该报道根据央视网，洪森说自己临时决定在此特殊时候到中国，就是为了展示柬埔寨政府和人民对中国应对疫情的大力支持。据洪森还说，面对疫情，有的国家采取了一些极端限制措施，“这并不可取”，并称“比疫情更可怕的是恐慌本身”。

洪森3日在韩国访问时，曾在一场座谈会上表示，若中国政府同意，他愿意率领柬埔寨政府代表团到爆发疫情的武汉，慰问当地的柬埔寨留学生。

中央社说，不过，这项提议被中方拒绝。中国外交部发言人华春莹今天表示，考虑到武汉正全力开展疫情防控工作，加上时间仓促，此次不便安排洪森去武汉。

据该报道称，习近平1月28日与世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）会面后，连续7天没有公开露面，央视新闻联播也都没有习近平活动的画面，引发外界揣测。根据央视报导，这段期间内，习近平曾在2月3日主持中共中央政治局常务委员会会议，研究加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作；5日下午也主持召开中央全面依法治国委员会第三次会议，但相关新闻都没有播出画面，只有新闻播报员念稿。

据中央社称，习近平在这次中国防控疫情的角色和讲话都受到关注。1月26日，中共中央成立新型冠状病毒肺炎疫情工作领导小组，由国务院总理李克强领导。28日，习近平会见谭德塞时则表示，对于防控疫情，“我一直亲自指挥、亲自部署”。

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