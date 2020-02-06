华尔街日报被指联题武汉肺炎称中国是真亚洲病夫 北京怒斥是辱华

美国《华尔街日报》网站日前在一篇评论文章里，使用了一个标题：“中国是真正的亚洲病夫”，引发涉嫌辱华的强烈争议，也遭北京怒批。

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据东森新闻今天报道说，中国是真正亚洲病夫？《华尔街日报》辱华标题爆争议。

报道称，美国《华尔街日报》网站日前在一篇评论文章里，使用了一个极为耸动的标题：“中国是真正的亚洲病夫”，引发涉嫌辱华的强烈争议。

该报道引述中国官方媒体指，这篇由美国的保守派外交学者米德(Walter Russell Mead)撰写的评论文章，使用傲慢又无知的口吻，借着新型冠状病状病毒疫情蔓延“唱衰”中国的经济和发展前景，但该报给这篇文章配上“中国是真正的亚洲病夫”这 标题，其恶劣程度更超过了文章本身。况且文章的内文里根本没有出现标题中这般极具侮辱性的文字。

该报道指有消息说，就连《华尔街日报》内部的一些员工，也对于该报会使用这么一个标题感到难以置信。

据该报道说，在境外的社群平台推特上，《华尔街日报》的官方推特帐号以及文章作者米德的个人帐号，目前也都遭到了众多华人网友的谴责，并要求该报道歉。然而截至目前为此，《华尔街日报》并没有就此事作出任何回应。 这个侮辱中国是“亚洲病夫”的标题，仍然PO在该报的官网站和社群帐号上。

消息说，在周四(6日)举行的外交部例行记者会上，中国外交部发言人华春莹说：“这位叫作Walter Russell Mead的作者，你应该为自己的言论、你的傲慢、偏见和无知感到羞愧。”据华春莹接着说：“ 根据美国疾病控制与预防中心1月底公布的报告，2019年至2020年美国流感季已经导致1900万人感染，至少1万人死亡，对比这次中国肺炎疫情的实际情况，请问米德先生，你又作何评论呢？”

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