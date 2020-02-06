华盛顿放软 允武汉肺炎中北京可缓买美国农产品

据美国农业部长珀杜周三表示，如果快速传播的新冠状病毒疫情削弱了中国依据贸易协议增购美国农产品的能力，美国必须宽容。中国承诺在2017年采购240亿美元的基础上，2020年至少再增购125亿美元美国农产品，2021年至少增购195亿美元。

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据路透社报道说，美农业部长指若疫情影响中国兑现承诺，美国必须“理解”。

据美国农业部长珀杜周三表示，如果快速传播的新冠状病毒疫情削弱了中国依据贸易协议增购美国农产品的能力，美国必须宽容。而根据美中1月15日签订的第一阶段贸易协议，中国承诺在2017年采购240亿美元的基础上，2020年至少再增购125亿美元美国农产品，2021年至少增购195亿美元。

鉴于新冠状病毒疫情正威胁中国经济增长，大宗商品交易商和农业经济学家质疑，中国是否会兑现2020年购买365亿美元美国农产品的承诺。

据美国农业部长珀杜说，“如果他们真的在设法努力了，只是疫情彻底击垮了经济，那我们对此必须理解。”珀杜在德州对记者说。珀杜指出，他不是承担协议条款执行任务的政府团队的一员。他并未说明美国需要如何调整预期。珀杜说，美国希望中国遵守承诺，但贸易谈判人员之前并未预料到疫情。据美国农业部长珀杜称，“有些不可抗力事件...是必须要谨慎对待的。”

协议文本中包括一项允许延期的灾难条款，但中国政府尚未正式触发此条款：“如果出现双方均无法控制的自然灾害或其他不可预见事件，导致一方无法按时履行协议责任，双方应当加以讨论。”

白路透社此前报道，宫国家经济委员会主任库德洛(Larry Kudlow)周二称，疫情将推迟美中第一阶段贸易协议将带来美国对华出口的激增。

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