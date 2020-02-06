官方罕见未删 微信一片泪惜:被训诫医生李文亮一线救人感染冠状病毒今晚去世了

中国微信因被训诫医生李文亮去世而震动，不同微信群一片英雄走好的惋惜声。2月1日，李文亮确诊新型冠状病毒肺炎。此前，李文亮以及其他数位武汉医生在不同群组报告武汉肺炎病例与病人状况，并附带卫生部门文件，但被维稳，警方以传播谣言罪传唤训诫。中国最高法院压力之下发文，语焉不详为李文亮正名。李文亮于2月6日晚抢救无效去世。

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据微信转述北京新京报消息，指武汉被训诫医生李文亮去世。该报记者2月6日晚间从武汉市中心医院内部获悉，曾被训诫的武汉市中心医院眼科医生李文亮于2月6日晚抢救无效去世。

2月1日，李文亮确诊新型冠状病毒肺炎。

据该报道说，2019年12月30日下午，李文亮在同学群里提到，“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”“最新消息是冠状病毒感染确定了，正在进行病毒分型”。

2020年1月1日，武汉警方发布通报称，一些网民在不经核实的情况下，在网上发布、转发不实信息，造成不良社会影响。公安机关经调查核实，传唤8名违法人员，并依法进行了处理。两天后，李文亮收到警方的训诫书，警方认定“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”的言论，不属实。

1月12日，李文亮因发烧、咳嗽在武汉中心医院呼吸与重症医学科监护室接受隔离治疗。2020年2月1日，李文亮确诊新型冠状病毒肺炎。他发表微博称，“今天核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了”。

今夜微信群响起一片英雄走好的惋惜声。

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