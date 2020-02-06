德国新冠病毒患者达13人

德国出现了第13起新冠病毒患者。德国卫生部长斯潘不排除还会出现更多患者的可能。

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据德国电视一台报道，德国现出现了第13起新冠病毒患者，此人是巴州一位患者的妻子。巴州卫生部周四宣布，在她身上检测到病原体。数天前，这一对夫妇的两个孩子已感染了病毒。据医生说，小孩跟母亲一样没有症状。首先患病的父亲健康状况已很稳定。

德国现共有13人感染了新冠病毒，并被隔离。其中两位是从湖北省接运回来的德国侨民。其他患者都与德国巴州Webasto公司有关。一位中国雇员日前来到该公司，举办了一次研讨会。随后，多位员工被感染。而这位中国雇员回到中国后，才被发现患有新冠病毒。有一位德国度假者在西班牙度假时，被发现患有新冠病毒，现已被隔离。这位26岁的男子也来自巴伐利亚，与Webasto公司的一名员工有接触。

RTL电视台报道说，德国卫生部长斯潘（Jens Spahn）周三访问了普法尔茨小镇格默斯海姆检疫站。他表示，新冠疫情尚未达到高峰，在中国还没有，在世界和德国就也没有。德国不排除出现新患者的可能。

据莱茵兰-普法尔茨州卫生部消息，从中国返回的1百多名德国侨民再次接受了检查，没有发现新的冠状病毒患者。归国侨民目前全都状况良好。各方致力于使他们的两周隔离期过得愉快。

就是否该引入入境限制，斯潘表示，在美国设定入境限制后，欧洲是否应采取入境限制，已成为公众舆论讨论的问题。

据西德意志广播电台报道，柏林夏里特医院已从巴州患者身上获得了新冠病毒，并正在研究能治疗该病毒的药物。医院发现，患者有可能几乎没有症状，但却携带有很多病原体。这加大了及时发现和隔离患者的难度。夏里特医院决定，将病原体寄给欧洲各研究机构，以便多方努力，尽快找到对症药物。

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