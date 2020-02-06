武汉肺炎国际多停飞中国 北京斥反应过度并威胁反告

武汉肺炎疫情持续，多家国际航空公司暂停飞往中国航班，中国民航局表示，正申请开通串飞航线，力争国际航线“不断航”；中国外交部则批评，采取断航的国家是“过度反应”并说已向有关国家提出严正交涉。。

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据中央社今天报道说，多家航空因疫情停飞中国，北京批过度反应。消息说，中国国务院联防联控机制6日召开新闻发布会，对于国外多家航空公司暂停往来中国的航班、中国如何保障有出入境需求的旅客，中国民航局运输司司长于彪表示，已要求各航空公司克服困难，力争保证国际航线不断航。

中央社说，根据中新网的文字实录，于彪表示，中国国际航空公司正在申请开通国外串飞航线，如此可以同时飞国外几个城市，也是当前形势下的一种选择。此外，于彪提到，目前中国民航局已经组织了12架次的加班包机，载回滞留海外的1500多名湖北籍旅客，还将继续安排包机接回目前仍滞留在外的中国旅客。

消息说，由于2019新型冠状病毒感染的肺炎（俗称武汉肺炎）疫情蔓延，截至目前，英国航空、美联航、香港国泰、芬兰航空等都已宣布停止或者减少飞往中国的航班班次。

根据央视新闻app，中国外交部发言人华春莹今天在例行记者会上说，中方对疫情已经“采取了最彻底、最严格的防控举措，防控工作正在取得积极成效”，并指世界卫生组织也不赞成甚至反对对中国实施旅行和贸易等限制。

据华春莹说，对有关国家无视世卫组织专业权威建议、不遵守国际民航组织的公告表示不满和反对，已向有关国家提出严正交涉。有关作法不仅无助于防控疫情，反而人为制造恐慌，严重干扰国际正常人员往来与合作，干扰国际航空运输市场秩序。据华春莹说，中国敦促有关国家不要过度反应，从维护双边交往合作大局出发，不要限制双方航空公司运营航线航班，按照世卫组织和国际民航组织的建议立即修改政策。

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