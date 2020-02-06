武汉肺炎打响疫苗开发大战

武汉肺炎疫情人人自危，各国已全力投入开发疫苗。英国的疫苗开发团队指出，他们在开发上取得了重大突破，将原本需时两年到三年的开发时间缩短到14天。

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据联合新闻网今天报道说，武汉肺炎疫苗开发竞速，英团队宣布将进入动物实验阶段。英国伦敦帝国学院的Robin Shattock教授是该学院粘膜感染与免疫的负责人，也是全球投入开发疫苗中的其中一人。他说，如果使用传统方式，大概要两年到三年才够，不过他们另辟蹊径，现在只要经费足够，最快下周就可以开始进行动物实验，并在夏天进入人体检验的阶段。

该报道称，疫苗对于现阶段已爆发的疫情而言似乎有些太晚，不过如果开发成功，人们在面对下一次疫情扩散时，就会显得有把握许多。Shattock教授指出，现在仍不确定新型肺炎是否会像流感一样，到夏季自动消声匿迹，不过如果疫苗开发成功，在肺炎变成全球性的传染病并大肆流行的情况下，会很有帮助。

面对疫情的扩大，中国、澳大利亚、美国与欧洲各国的科学家正在全力研发疫苗，并彼此分享重要资讯以加快开发速度。英国一国就在流行病防范创新联盟(CEPI)投注了大约2,000万英镑的资金，该联盟在2017年创立，目的就是为了要让人类在面对新型传染病时有一搏之力。

2003年的SARS爆发，造成全球大约800人丧生，虽然当时的经验让科学家在面对这次新型肺炎时能够迅速进入状况，不过由于疫苗的研发经费在SARS消失后就急速减少，最后并没有开发出疫苗。

据该报道说，传染病专家David Heymann博士表示，这次情况不一样，在CEPI已经成立的情况下，疫苗的开发速度已经有所提升，不管最后有没有用上，这次一定要开发出疫苗，以防未来新的冠状病毒疫情。

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