武汉肺炎武汉人怨歧视 加媒叫中国病毒官方斥辱华

新型冠状病毒目前未有统一称呼，世卫组织及科学界称之为“2019-nCoV”，外界此前俗称“武汉肺炎”。中国武汉抱怨有歧视意味。加拿大卑诗省媒体《省报》当地时间周三（5日）则在头版标题中将新型冠状病毒称为“中国病毒”（China Virus），引起争议。中国驻外使团批评种族歧视。

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据香港01今天报道说，武汉肺炎加媒称呼“中国病毒”，中国驻温哥华总领事批种族歧视。该消息说，中国驻温哥华总领事佟晓玲当日回应称，对于《省报》这一错误做法，中方坚决反对、强烈谴责，并要求该报立即作出道歉，停止使用类似语言。

据佟晓玲指出，世界卫生组织将病毒定义为新型冠状病毒，这是国际上一致采用的科学用语。《省报》以极其不专业的做法、用带有明显种族主义歧视的文字在头版刊登这样的标题，不仅与世卫组织的建议背道而驰，而且反映了该报的傲慢、偏见和歧视。 这与《省报》一向标榜的加拿大核心价值观、与新闻道德亦相违背。据她强调，新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发后，中国政府本着对中国人民和国际社会高度负责的态度，采取了最彻底、最严格的防控举措；本着公开透明和高度负责任态度，与世卫组织和国际社会保持密切合作。 目前防控工作正取得积极成效。

据该消息引述中国中新社消息说，卑诗省自由党党领韦勤信（Andrew Wilkinson）则通过其社交网络帐号批评《省报》的做法不恰当。 他表示，对这种充满成见及散布恐慌的言论在卑诗省出现感到极度失望。韦勤信说，在面对卫生危机的敏感时刻，人们更需通力合作应对疫情，而非互相攻击，“我们唯有携手合作才能够变得更强大”。

该消息还引述卑诗省华人省议员屈洁冰表示，新型冠状病毒是所有人的敌人，须共同应对才能够渡过难关。 把病毒与某一个群体挂钩并无科学根据，也只会引来负面效果。

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