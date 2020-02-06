武汉肺炎 中国疫情新报 习近平发新指示 李克强已回北京

根据中国国家卫生健康委员会周四发布截至2月5日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况，中国新增疑似病例5,328例，新增死亡病例73例，新增治愈出院病例261例，当日解除医学观察的密切接触者21,365人。中国官方消息说，中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议。中国国家主席习近平昨天指，疫情防控正处于关键时期。

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据路透社今天报道说，2月5日中国大陆新增新冠病毒肺炎确诊病例3,694例，新增死亡病例73例。

根据中国国家卫生健康委员会周四发布截至2月5日24时新型冠状病毒感染的肺炎疫情最新情况，中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3,694例，新增重症病例640例，新增死亡病例73例（湖北省70例、天津1例、黑龙江1例、贵州1例），新增疑似病例5,328例，新增治愈出院病例261例，当日解除医学观察的密切接触者21,365人。

截至2月5日24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团累计报告确诊病例28,018例，累计治愈出院1,153例，隔离治疗26,302例（其中重症病例3,859例），累计死亡病例563例，现有疑似病例24702例。累计追踪到密切接触者282,813人，尚在医学观察的密切接触者186,354人。

该报道说，中国国务院总理李克强周三主持召开国务院常务会议，会议指出在前期针对疫情防控已出台措施基础上，再推出一批支持保供的财税金融政策；用好专项再贷款政策，支持银行向重点医疗防控物资和生活必需品生产运输和销售的重点企业包括小微企业提供优惠利率贷款，由财政再给予一半的贴息，确保企业贷款利率低于1.6%。

消息说，中国国家主席习近平周三称，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要；要严格执行疫情防控和应急处置法律法规，加强风险评估，依法审慎决策，严格依法实施防控措施，坚决防止疫情蔓延。

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