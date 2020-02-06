武汉肺炎 习近平下令严法堵疫 经济开工违法停工等死陷两难

中国国家主席习近平周三称，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要；要严格依法实施防控措施，坚决防止疫情蔓延。因疫情威胁，被迫延迟开工的中小企业面临巨大资金压力、甚至关门的风险，但若自行开工，企业主又要承担法律责任。

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据中央社今天报道说，武汉肺炎肆虐，中国中小企业开工违法不开工等死。俗称武汉肺炎的新型冠状病毒肺炎肆虐中国，为了防疫，官方宣布延长春节假期，被迫延迟开工的中小企业面临巨大资金压力、甚至关门的风险，但若自行开工，企业主又要承担法律责任。

据路透社报道说，中国国家主席习近平2月5日称，疫情防控正处于关键时期，依法科学有序防控至关重要；要严格执行疫情防控和应急处置法律法规，加强风险评估，依法审慎决策，严格依法实施防控措施，坚决防止疫情蔓延。

为遏制疫情蔓延，中国多地延迟企业春节后复工时间，综合陆媒报导，截至2日，共有湖南、广东、上海等19个省市区内的企业复工时间不得早于9日24时，而吉林不得早于2日24时，湖北不得早于13日24时。

但是因应疫情的复工规定，却严重影响中小企业经营。

报道引据美国之音消息说，4300万家中国中小企业与一些规模更大的企业也因为这场疫情而面临危机。

不仅餐饮业，航空、旅游、娱乐、物流运输以及批发零售等传统服务业都遭受严重打击，“收入呈现断崖式下跌”。

据中国恒大研究院估算，受疫情影响，2020年春节假期7天，中国电影票房、餐饮零售和旅游市场3个行业直接经济损失超过1兆元。

该报道说，中国的中小企业贡献了超过一半的税收、2/3的经济产出和80%的城市就业机会，仅是餐饮业就提供了3000万至4000万的就业机会。一旦中小企业出现问题，将对增速放缓的经济带来更大威胁。

与服务业相比，制造业受疫情的冲击相对较小，但也面临长期压力，企业主担心停工太久订单会流失。

但是根据中国法律，若提前复工引起武汉肺炎的传播，企业将承担相应的法律后果。

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