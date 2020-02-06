武汉肺炎 习近平无影亮相与李克强14天隔离否仍广受聚焦

中国国家主席习近平2月5日会见柬埔寨领导人洪森，引发媒体聚焦习近平多天没有露面原因猜测。中共政治局常委2月3日开会研讨应对新型冠状病毒“武汉肺炎”疫情的防控工作。中国中央电视台《新闻联播》节目采用“无影”方式报道。李克强曾去武汉视察，官方消息说昨天主持国务院工作会议，李克强是否经历疫情隔离，也受聚焦。

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据英国广播公司报道，武汉肺炎疫情：习近平和政治局常委会的“无影”亮相。

报道引述美国有线电视网CNN记者格里菲斯（James Griffiths）在分析报道中指出，多次被报道“亲自部署，亲自指挥”疫情防控工作习近平，已经多天没有在中国官方电视、报纸和网络上“露面”。格里菲斯分析表示，这与中国官媒对中共最高领导人以往的报道方式大相径庭，特别是每当出现重大国内或国际事件时，中共最高领导人的形象往往是突出于新闻事件的核心报道中。

习近平的形象连续数日在官方媒体上消失，引发各界习近平在哪里的揣测？从中国互联网网民、到国际媒体，提问者众多。中国央视报道播音员一直念了十多分钟

习近平在哪里？

此前一次习近平在媒体公开露面还是在1月28日会晤来访的世界卫生组织WHO总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。当时习近平强调，武汉疫情的防控由他“亲自指挥、亲自部署”。

接下来连续好几天，习近平没有再公开露脸。中国中央电视台的《新闻联播》没有报道习近平出席活动的画面；谈到武汉疫情防控时，播出多是李克强主持工作的相关报道和画面。

该报道称，在疫情持续延烧、世界各国密切跟踪并采取相应对策的时候，病毒发源地的国家领导人习近平行踪成迷。外界纷纷猜测，他究竟到哪儿去了？是否仍在“亲自指挥、亲自部署”？

周一，中国官媒终于报道，习近平还在“亲自指挥”，并主持了政治局常委的会议。不过，这次的露面仍是“无影”。央视有关会议的报道长达13分钟，播音员一念到底，没有习近平主持会议和各位常委的任何画面。同一天，新华社报道也只用了央视播音员。重大新闻的高调报道媒体采用如此不寻常的方式，引发外界诸多揣测。

报道说，有分析认为有可能开的是电话会议，现在被疫情所迫远程办公的人很多，中共常委会议或许也不例外。另有分析认为，由于最近总理李克强曾去过武汉，因此常委开会可能都要带口罩，不播出影像是不愿意让外界看到中国最高权力圈人人戴口罩。

据英国广播公司说，自从中国高层承认疫情爆发以来，习近平已经数次发表最高指示。但他不仅没有去过武汉，官媒也从来没有报道过他去任何一家医院看望在一线工作的医务工作者、患者，或者亲自前往感谢捐款捐物捐爱心的义工。去了武汉的，是被任命为疫情防控领导小组组长的国务院总理李克强。中国报道称，国务院总理李克强受习近平委托，于1月27日前往湖北省武汉市考察武汉肺炎疫情，看望慰问患者和医护人员。

该报道说，李克强去武汉，让很多人联想起一个问题：习近平为什么没去武汉看看？前几天，习近平一直没有公开露面导致中国互联网上一度盛传他去了武汉。由于此讯息迄今无从确认，只能继续当作是传言。为什么“亲自指挥”、“亲自部署”的习近平不上前线去看看？从中国互联网网民到外媒记者，很多人提出了这一问题。

在国际观察人士看来，习近平在这次冠状病毒疫情期间的“无影无形”令人费解。据CNN的记者格里菲斯在访问了专家之后分析认为，一种解释是习近平选择在疫情防控方面“退居二线”以便与事件保持一定距离。因为“绝对权力意味着绝对责任”。这种解释也意味着某位中共高层人士很可能要为武汉疫情最终负责。

英国《卫报》2月4日的一篇文章也指出，习近平的画像和最高指示印满中国各地的横幅标语，他以往在《新闻联播》节目中几乎天天都会突出亮相，而如今国家重大危机关口如此低调，有点“不符合他的一贯性格”。《卫报》报道还援引中国问题专家分析称，或许习近平是故意这样。因为他大力集权、把自己打造成中共的核心，如果病毒引发政治动荡，他面对的风险或许更大。

该报道引述英国牛津大学中国问题专家许慧文（Vivienne Shue）在接受《卫报》访问时说，“如果形势改善，他（习近平）可以把功劳收归自己；如果恶化，他可以把责任推到李克强头上。”

据BBC说，更多媒体报道指出，习近平从前也曾经“失踪”过一次。2012年9月，时任中国国家副主席的习近平就从公众视野消失长达两个星期。当时外界普遍预测，习近平将接替胡锦涛成为中国下一任领导人。因此，他的“失踪”引发诸多猜测。后来，还是前香港特首董建华在接受美国有线新闻网采访时透露，习近平是因为在游泳时拉伤背部，才没有露面。

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