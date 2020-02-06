李文亮之死引发民意恸哭 传人民日报人悼文悲指我们伤恸于你的死亡竟不是谣言 微信等已经刀砍敏感文

据多维新闻今天报道说，北京时间，2 月 6 日，因感染新型肺炎，武汉市中心医院医生李文亮抢救无效去世。李文亮这个名字出现在公众的视野不足一个月。2019年12月30号，李文亮在同学群里提到，“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”“最新消息是冠状病毒感染确定了，正在进行病毒分型”。李文亮被确诊的消息何尝不是李文亮对自己吹哨人身份的一个自证。据网络传播人民日报人的悼文，指我们愤怒于你的预警被当成谣言，我们伤恸于你的死亡竟不是谣言……微信等中国媒体留言已经及时做出严厉删消。。

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据网传多维消息，北京时间，2 月 6 日，因感染新型肺炎，武汉市中心医院医生李文亮抢救无效去世。李文亮这个名字出现在公众的视野不足一个月。2019年12月30号，李文亮在同学群里提到，“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”“最新消息是冠状病毒感染确定了，正在进行病毒分型”。

2020年1月1日，武汉警方发布通报称，一些网民在不经核实的情况下，在网上发布、转发不实信息，造成不良社会影响。公安机关经调查核实，传唤8名违法人员，并依法进行了处理。两天后，李文亮收到警方的训诫书，警方认定“华南水果海鲜市场确诊了7例SARS”的言论，不属实。

1月12日，李文亮因发烧、咳嗽在武汉中心医院呼吸与重症医学科监护室接受隔离治疗。直到2020年的2月 1 日，李文亮才在个人微博公布了确诊感染的消息，“今天核酸检测结果阳性，尘埃落定，终于确诊了”。

这则确诊的消息何尝不是李文亮对自己吹哨人身份的一个自证。

可如今他去世了，身后还有一个也不幸感染的妻子和一个还没出生的孩子。

“那美好的仗我已经打完了，应行的路我已行尽了，当守的道我守住了。 从此以后，有公义的冠冕为你留存。”

蛾摩拉城配不上义人。

该文章说，再见英雄，为众人抱薪者，已冻毙于风雨。

中国微信疯传转自称为是人民日报上海分社弘冰社长的泪文：我们愤怒于你的预警被当成谣言，我们伤恸于你的死亡竟不是谣言……你从来和谣言无缘，却被迫因“造谣”而具结“悔过”。现在，因为不信你的“哨声”，你的国家停摆，你的心脏停跳……还要怎样惨重的代价，才能让你和你们的哨声嘹亮，洞彻东方。

据设址在美国的文学城网民留言， nip 发表评论指，"谁给的权利"? 宪法！的确，他没有什么上级的授权，他本着“悬壶济世”之心，冒“造谣”之险，向百姓发出自己专业领域的警示，这就是英雄！他对这个每天演着”上级授权后才能披露信息“荒唐戏码的人间，也许有些失望。如果是这样的话，那么别担心，这城里城外有良知的人，会记住您，感谢您。您的名字和这个民族其他英雄一样，会青史留名，永垂不朽！

自封西雅图市委书记发表评论称RIP 现代的使徒保罗，那美好的仗我已经打完了，应行的路我已行尽了，当守的道我守住了。 从此以后，有公义的冠冕为你留存。

良知1112 发表评论说，难过，希望医生没有白白牺牲！

吃货2001 发表评论于 2020-02-06 08:55:03

一点小看法发表评论指那美好的仗我已经打完了。。。凄然泪下！！！RIP，天国有你的位置。

worley 发表评论于 2020-02-06 08:54:26

习近平和其它隐瞒疫情官员应该被审判。中共独裁集团隐瞒疫情，错过了治理疫情的黄金时间，还说“不会人传人，可防可控可治”，不仅坑害了大量无辜的湖北人，还坑害了其它省份中国人和世界各国。

据树没皮怎办发表评论，一个国家只允许一种声音，是一种悲哀。还会导致灾难。很普通的公民行使宪法上保护的言论自由权利，很普通的专业人士微信上的一个善意提醒，就可能被一个派出所以“妨碍社会秩序”“造谣”“寻衅滋事” 而压制并追究刑事责任。 “神圣”的具有“最高法律效力”的宪法，到了派出所那里，成了废纸。

akiller 发表评论转发人民日报上海分社弘冰社长的泪文：

我们愤怒于你的预警被当成谣言，我们伤恸于你的死亡竟不是谣言……你从来和谣言无缘，却被迫因“造谣”而具结“悔过”。现在，因为不信你的“哨声”，你的国家停摆，你的心脏停跳……还要怎样惨重的代价，才能让你和你们的哨声嘹亮，洞彻东方？

空城之主 发表评论说，多维是共产党外围喉舌，也造反了。因为事态发展越来越令人发指。文章写得好！

据黎叔叔评论，一定要保护好他的妻儿，最好送到条件更好点的北京上海去治疗。

据eachnet88 发表评论，转移视线。投毒的还逍遥法案。五百万出逃没几个染病的。九百万留下的却立马感染百万。没经历又一波大面积投毒我绝不相信。一看人家要送药马上抢先注册，阻扰人送药。从头到尾的人祸。武汉病毒所。

据eyeyama 发表评论指，非常可惜这么有才华的医生出身在一个不民主的国家。Condolences to the family.

泰傻发表评论说，文亮同志已被党和政府及时平反，境内外敌对份子不要趁机兴风作浪。

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