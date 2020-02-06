武汉肺炎 李文亮生死存疑 多方哀悼逝世 武汉院方则说仍在抢救?

中国官方媒体指从“造谣者”变“可敬的人” 医生李文亮

据自由时报今天报道说，中国媒体《生命时报》6日晚间在微博发文，记者指称李文亮因感染2019新型冠状病毒，已在晚间9时30分病逝。《澎湃新闻》6日深夜11点多报导，依《中新网》记者引述李文亮同事周姓医师证实，医院晚间为李文亮插管急救，仍回天乏术，但院方尚未宣布死讯。

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据自由时报今天说，中国武汉肺炎的“吹哨人”、34岁武汉中心医院眼科医师李文亮6日惊传病危，一度传出不幸病逝。武汉中心医院7日凌晨零点38分特地在官方微博发文，强调李文亮病危，院方正全力抢救中。

中国媒体《生命时报》6日晚间在微博发文，记者指称李文亮因感染2019新型冠状病毒，已在晚间9时30分病逝。《澎湃新闻》6日深夜11点多报导，依《中新网》记者引述李文亮同事周姓医师证实，医院晚间为李文亮插管急救，仍回天乏术，但院方尚未宣布死讯。

该报道说，但《中新社》旗下《中国新闻周刊》微博6日深夜指称，李文亮病危，仍在加护病房抢救中。该媒体在微博发文，引述武汉协和医院一名医生说，指李文亮晚间9时30分心跳停止，但用了叶克膜进行抢救。

该报道说，李文亮是武汉市中心医院眼科医生，去年12月30日在同学群组发布讯息称，他看到一份病人的检测报告，检出SARS冠状病毒高置信度阳性指标，有7名疑似病患，提醒同学注意防护。该讯息在微博流传后，今年1月3日公安局找到他并指他发布“不实言论”，提出警示、批评，要求签下训诫书。

李文亮后来继续看诊，在接诊武汉肺炎患者后，1月10日他开始出现咳嗽症状，11日发烧，12日住院，当时他就质疑为什么官方通报“还在说没有人传人、没有医护人员感染”。他来住进加护病房，经数次检测后确诊感染新型冠状病毒，本月1日他在自己的微博上公布确诊消息。

该报道说，李文亮抢救不治的消息传出后，中国网友纷纷在微博上发文哀悼，“国家欠他的郑重的道歉！！”、“何时还他一个公道？”有不少微博网友也发现，中共党媒《环球时报》有关李文亮病逝的发文已删除，微博也疑似降低这起事件的搜寻热度，留言区也被“和谐”，网友质疑当局有意把事情压下来。

世界日报今天报道，根据新浪微博，新型冠状肺炎(2019-nCoV，俗称武汉肺炎)第一个吹哨者──34岁的武汉眼科医师李文亮传不治，他是向世人发出疫情警告的第一人，有怀孕的妻子和5岁孩子，但中国武汉中心医院官方微博在当地7日深夜12时38分(美东时间6日上午11时38分)表示李文亮病危，已装上叶克膜全力抢救中。

许多中国网友在网上看到李文亮死讯，纷纷表示惋惜，并痛骂中共体制和对疫情的态度。

该报道引据网上消息，李文亮是在6日晚间病危，至7日0时，李停止心跳三个多小时。

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