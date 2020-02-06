武汉肺炎 武汉定点医院无力收治轻症患者

在中国新型冠状病毒疫情的中心城市武汉，定点收治医院开始只收治重症或危重症病人，同时越来越多的中国城市采取了限制人员流动的措施，以帮助遏制病毒的快速传播。

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据华尔街日报今天报道说，中国冠状病毒感染病例超2.8万，武汉定点医院无力收治轻症患者。在中国爆发新型冠状病毒疫情的中心城市武汉，定点收治医院开始只收治重症或危重症病人，同时越来越多的中国城市采取了限制人员流动的措施，以帮助遏制病毒的快速传播。此次疫情已导致逾500人死亡。

世界卫生组织(World Health Organization, 简称WHO)周三报告的新增病例出现了单日最大增幅，该机构表示正在寻求6.75亿美元的资金，以帮助各国加强公共卫生能力，防止新型冠状病毒的蔓延。

据该报道说，这种病毒已经让中国湖北省的医疗系统不堪重负，一线医疗人员被迫拒收病人，同时中国政府在争分夺秒修建新医院。冠状病毒疫情去年12月在湖北省省会武汉爆发。周日，一家拥有1,000张床位的医院在武汉完工并开始接收患者，另一家拥有1,600张床位的医院定于周三投入使用。这两家医院的建设计划是不到两周前宣布的。武汉已有20多家医院被指定用于新型冠状病毒感染患者的治疗，其他一些设施也在被征用。

武汉市委副书记胡立山在周三晚间的新闻发布会上表示，由于缺乏可用床位，许多确诊患者没能被定点医院收治。他称，情况令人痛苦和揪心。中国国家卫生健康委员会（简称：卫健委）疫情应对小组成员蒋荣猛表示，医疗资源不足是武汉确诊病例死亡率较高的原因之一。据蒋荣猛周二接受中央电视台采访时表示，武汉的医疗资源，尤其是ICU队伍，不足以应对此次疫情的重症救治。根据卫健委的数据，武汉确诊病例的死亡率为4.9%，是全国2.1%死亡率的两倍多。

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