武汉肺炎 浙江惊有15秒被近距离传染

武汉肺炎传染力巨大，中央社引述中国官方媒体报道，中国浙江省宁波市一名56岁男子，因为出门去市场买菜没戴口罩，在菜摊与一名带原女子近距离共同驻留仅15秒钟，就被传染武汉肺炎。据中国官方媒体稍早说，成都一个菜市场，摊商与顾客都戴上口罩防疫。

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据中央社今天报道说，近距离15秒宁波男子被传染武汉肺炎。该消息说，中国浙江省宁波市官方昨天通报，一名56岁男子因为出门去市场买菜没戴口罩，在菜摊与一名带原女子近距离共同驻留仅15秒钟，就被传染武汉肺炎。

据宁波市江北区政府官方微信“江北发布”5日通报一例新型冠状病毒感染肺炎确诊病例的活动轨迹讯息。他在4日被列为确诊病例。通报称，经流行病学调查，这名56岁男子发病前14天内无疫区居住及旅行史，未有野生动物接触史，与江北区之前确诊患者不相识。病发前活动轨迹主要在江北辖区，活动地包括双东坊菜场、清林闲庭菜场、青林湾三江超市、天水三江超市、江北万达倪阿姨餐厅等场所。

通报并详列该男子在上述场所的活动时间。

该通报称，根据江北区公安部门5日比对公共监视器画面发现，1月23日早上7时47分，这名男子在双东坊菜场买菜时与一名61岁女子在同一摊位有过短暂（约15秒）的近距离共同驻留，且两人均未佩戴口罩。

据宁波市卫生健康委员会通报，这名61岁女子3日已被通报确诊感染武汉肺炎，她于1日发病。

通报表示，目前，已追踪到这名男子密切接触者共19人，均已实施集中隔离医学观察。

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