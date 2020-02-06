武汉肺炎 27城遭封 半个中国半封闭 下一个遭封大城会是谁?

中国各地至此已有27座城市处于封锁状态。最先宣布封城为1月23日的湖北省武汉市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潜江市、天门市。其后是黄冈市、荆门市、咸宁市、赤壁市、孝感市等十多个城市，还有北京市、广东省广州市、佛山市、汕头市。2月2日至4日，浙江省杭州市、温州市、宁波市、乐清市；河南省郑州市；山东临沂市；黑龙江省哈尔滨市；福建省福州市；江苏省南京市、徐州市相继封城，实行全封闭管理，以阻止肺炎疫情蔓延。疫情继续延扩，下一个遭封所得城市会是谁引发忧虑。

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据自由亚洲报道说，封南京、宁波、福州等27座城市，公安部会议“严打”境内外敌对势力。

中国已进入肺炎疫情大规模爆发期。继杭州周二凌晨宣布封城，江苏南京市、福建福州市、浙江宁波市等全国27座城市也宣布封城。这些地区的居住区周三开始，实行全封闭管理，小区内仅留一个进出口，每次进入须配戴口罩及测量体温和登记身份证。中国公安部再发通知强调“把维护政治安全放在首位”和“严厉打击境内外敌对势力”。

新型冠状病毒肺炎肆虐中国，每日新确诊病例增至三千多例。截至本周三傍晚六点，中国累计确诊病例达24388例，死亡492人。疫情重灾区湖北，确诊16678例，死亡479人。本周三，继火神山医院后，武汉另一间收治新型肺炎患者的雷神山医院启用，该医院可以提供1600个床位。中国官方称，根据大数据推算，未来两周是疫情大规模爆发时期，必须阻止疫情蔓延。

目前，中国各地已有27座城市处于封锁状态。最先宣布封城为1月23日的湖北省武汉市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潜江市、天门市。其后是黄冈市、荆门市、咸宁市、赤壁市、孝感市等十多个城市，还有北京市、广东省广州市、佛山市、汕头市。2月2日至4日，浙江省杭州市、温州市、宁波市、乐清市；河南省郑州市；山东临沂市；黑龙江省哈尔滨市；福建省福州市；江苏省南京市、徐州市相继封城，实该报道说，行全封闭管理，以阻止肺炎疫情蔓延。

该报道引据澎湃新闻消息，中国公安部2月4日召开应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作第三次全国公安机关视频会。公安部要求各地警方把维护政治安全放在首位，严密防范、严厉打击境内外敌对势力的各种捣乱破坏活动。当局表示要“及时依法查处网上造谣滋事行为”，北京及周边地区公安机关要全面启动京津冀警务一体化和环京“护城河”联防联控工作机制，强化安检防疫等措施，筑牢首都安全屏障。

据世界日报今天报道，新冠肺炎让整个中国“半封闭” 。

该报道指，新冠肺炎疫情升温，中国各地防疫总动员，祭出严格的交通和人员管控措施，截至昨日中国逾40座城市宣布“半封城”或“封小区”，主要的省会城市包括南京、郑州、宁波、福州等都已经软性封闭，并逐步扩大至周边二、三线城市。整个中国形同半封闭状态，对经济冲击面甚巨。

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