沃达丰把老伙伴华为排斥在欧洲电信核心之外

英国沃达丰公司将把华为排除在其欧洲网络建设的核心之外。此前英国决定限制华为在5G建设中的作用，欧盟也针对华为设备制定新规。华为长期是欧洲包括沃达丰在内的电信公司合作伙伴。

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沃达丰将把华为排除在其欧洲网络核心业务之外

Reuters Staff

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据路透社报道说，沃达丰(Vodafone)执行长Nick Read称，公司将把华为排除在其欧洲网络建设的核心之外。此前英国决定限制华为在5G建设中的作用，欧盟也针对华为设备制定新规。

英国上个月允许华为在新移动网络建设中扮演有限角色--顶住美国以安全为由要求禁用华为的压力--但将华为排除在核心业务之外，并规定华为在不太敏感的广播网络中的参与度不得超过35%。

据沃达丰执行长Nick Read称，“考虑到欧盟的政策和英国政府的决定，我们现在已经决定将华为排除在核心业务之外，”Read周三对记者表示。他认为，“这将需要大约五年时间来实施，成本大约2亿欧元。”据沃达丰执行长Nick Read称“如果我们被迫加速更换，将对客户和网络质量产生巨大影响，”他说。“尽管这在英国不是问题，但我不希望在欧洲这样做。”

他说，这可能导致各项事务延迟两年至五年，取决于哪些国家决定实施限制。

路透社说，Read没有说明，沃达丰在欧洲的主要市场，德国、意大利和西班牙中，哪个可能受到影响。

英国数字大臣周三称，英国将寻求国际盟友开发华为技术的替代方案，用于开发其5G网络。

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