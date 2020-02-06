瑞德西韦 美国公司免费提供给中国治疗武汉肺炎新药全球专利 传中国3年未批

武汉肺炎疫情持续蔓延，相关药物研究引起各界关注。中国科学院武汉病毒研究所早前以抗伊波拉病毒药物瑞德西韦，可抑制武汉肺炎病毒为由申报专利。对此，美国吉利德公司回应称，在2016年已就该药物对冠状病毒的用途，在全球申请专利，包括中国，但中国的申请还有待批准。

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据东网今天报道说，武汉肺炎：华研究所抢注专利，美国公司中国申请未批。

该报道称，吉利德公司回应武汉病毒研究所申报药物专利。

武汉肺炎疫情持续蔓延，相关药物研究引起各界关注。中国科学院武汉病毒研究所早前以抗伊波拉病毒药物瑞德西韦，可抑制武汉肺炎病毒为由申报专利。对此，美国吉利德公司回应称，在2016年已就该药物对冠状病毒的用途，在全球申请专利，包括中国，但中国的申请还有待批准。

据吉利德公司表示，已注意到该研究所就相关药物的应用申请专利的情况，但目前任何强制许可等还言之尚早，其所关注的是尽快确认该药物对新型冠状病毒的潜在治疗效果，加快生产供应，以应对未来潜在的供给需求。

对于武汉病毒研究所的专利申请，吉利德公司认为其无权干涉专利局是否向中国研究人员授予专利，而该研究所的申请是在吉利德提交申请的三年多时间之后提交的；并强调他们将在18个月后发布专利的申请内容。

东网说，惟该研究所至今仍未回应相关事件。

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