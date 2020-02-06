美国贸易逆差首降 对华贸易战立功?

美国年度贸易赤字下降，主要与特朗普政府发起美中贸易战，以及美国能源逐渐摆脱对外依赖等因素有关。据美国官方统计，去年美国的贸易逆差下降1.7%，至6,168亿美元，为2013年以来首次下降。这相当于GDP的2.9%，低于2018年的3.0%。

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据英国金融时报今天报道说，美国贸易逆差六年来首次收缩，该报道称，美国年度贸易赤字下降，主要与特朗普政府发起美中贸易战，以及美国能源逐渐摆脱对外依赖等因素有关。

美国贸易逆差在2019年出现六年来首次下滑，进出口都有所萎缩。特朗普发起的对华贸易战提高了成本，切断了世界两大经济体之间的供应链。

据美国商务部周三表示，去年美国商品和服务贸易逆差总额较上年下降1.7%，至6167亿美元。这是自2013年以来的首次下降。出口下降4%，至2493亿美元，而进口下降2.4%，至8659亿美元。

华尔街日报今天也报道，美国去年贸易逆差六年来首降，对华贸易逆差大幅收窄。

2019年，美国贸易逆差六年来首次下降，因美国与中国的贸易战抑制了进口，使美国经济在消费支出放缓和商业投资疲弱的情况下保持了温和增长。

美国商务部周三的报告还显示，特朗普政府的“美国优先”战略减少了去年的商品流动，出口出现自2016年以来的首降。自称“关税侠”的美国总统特朗普承诺，将更多不公平贸易情况下的进口商品拒之门外，重新谈判自由贸易协定，以削减逆差。

特朗普曾表示，大幅削减贸易逆差，会使得美国经济在可持续的基础上年增长率提高至3%。然而，美国经济并没有达到这一目标，2019年增长2.3%，这是三年来最慢的增速，而2018年的增速为2.9%。

在美中贸易战最严重时期，华盛顿对价值数千亿美元的包括消费品在内的中国商品征收关税，严重打击了进口。

2019年，对政治敏感的对华商品贸易逆差急挫17.6%，至3,456亿美元。

该报道说，白宫还与包括欧盟、巴西和阿根廷在内的其他贸易伙伴发生争执，指责这些国家让本国货币贬值，损害了美国制造商的利益。但这些努力对控制对欧盟的商品贸易逆差收效甚微，贸易逆差达到了历史最高的1,779亿美元。与墨西哥的贸易逆差跳升至创纪录的1,018亿美元。

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