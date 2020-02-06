【视频】人权观察执行主任:中国政府对疫情回应方式问题严重

“人权观察”组织执行主任Kenneth Roth对中国在新型冠状病毒爆发后第一时间的信息透明度和封锁多个城市的疫情控制方式进行评论，认为中国政府处理方式有诸多问题。点击以下视频了解详情。

广告 继续浏览后续

“人权观察”组织执行主任Kenneth Roth：中国对新型冠状病毒的回应方式有很大问题，这使得病毒爆发更加严重。首当其冲的就是中国对病毒新闻的压制，若不是早期对病毒新闻的压制，本可减轻灾难...但中国政府的措施是历史性的掩盖举措。这种掩盖信息的做法虽然可能有助于政治自保，但对抗击病毒来说是灾难性的。

（武汉等城市）这种封锁尤其无效，因为健康部门官员建议的封锁举动更加具有针对性，主要涉及确认携带病毒的病人，这些人将在一个地方接受治疗，有食物，有住房，这才是避免他们感染其他人的方式;而封锁多个城市，以前从未有过，不知是否将有效，人们需要食物，需要住房，需要得到治疗，而中国政府满足这种每个个体的需求的能力和现实差距巨大，所以这不是正确面临公共健康问题的方法，这是相当于用大锤子来处理公共健康问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅