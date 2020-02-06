路透社：中国或考虑因武汉肺炎推迟人大选项

中国不仅在国际上孤立，在国内也相互隔离，省与省，一地与一地之间划界自保。图为2月1日，江西安全人员在长江一座桥旁检查外来人员。

武汉肺炎疫情继续蔓延，局势不容乐观。路透社引述中共高层知情人士透露，中国正在考虑推迟全国人大年度会议的选项。

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武汉肺炎爆发后，中国全国各地都采取各种强制措施防止病毒继续蔓延。自从1月23号疫情中心武汉采取了封城措施以遏制疫情蔓延后，全国各地多个重要城市纷纷跟进。透社报道称，为数众多的人大代表目前都被隔离在家中。

在此严峻局势的背景下，原定于3月5号召开的中国人大是否能正常召开受到质疑。路透社周四引述五名知情人士透露，受到新冠状病毒引发的武汉肺炎疫情影响，中国高层正考虑推迟召开全国人大年度会议的选项。

报道称，全国人民代表大会有大约3000名代表，通常3月5日开始在北京召开为期至少10天的会议，以通过立法并公布当年的主要经济目标。根据12月底的相关通告，今年的中国全国人大的议程包括，常务委员会关于提请审议《中华人民共和国民法典（草案）》的议案。路透社指出，这是习近平倡导的中国司法改革的重要内容。

但一位高级政府官员告诉法新社，目前 “重点仍然是朝着如期召开会议的方向努力，但是中国正在讨论一系列选项，因为(病毒)情况似乎不太可能在3月前得到遏制，” 一位高级政府官员对路透表示。鉴于此事的敏感性， 这位官员要求不透露姓名。

如果此次人大会议最后因为肺炎疫情被延期，则是1995年来的首次。

根据中国卫建委周四（2月6号）凌晨公布的数据显示，中国内地确诊感染人数为28018例，死亡病例563例。

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