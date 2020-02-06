Coronavirus： 法卫生部绿色热线开通不久 2000人电话咨询

从2月1日开始，为了减轻紧急救助电话15(SAMU)的负担，卫生部开通了新冠状病毒绿色热线电话咨询专线，电话为0800 130 000。仅仅开线的第一天上午，已有300多人打绿色热线。卫生部强调说，绿色热线功能和急救电话是不同的，咨询对方不是医生，他们更多的是给大家提供心理咨询。

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例如，有一位老人连续打了两个电话。她问自己的孙子吃了有越南产包装的饼干，会不会染上新冠状病毒？也有一名老人问，她的丈夫很快将从中国旅游回来。她也意识应该采取隔离的方法，老人家问：怎样才可以获得隔离人的笼子？

更多是将出行的人，他们担心自己会被病毒感染。一名中年男子打绿色热线问，他很快将去日本和韩国旅行，是不是预先应该准备好口罩和一次性手套？曾经是银行职员的阿米娜(Amine) 经过培训后回答这名中年男子，可以咨询外交部网站。(www.diplomatie.gouv.fr et info-coronavirus)

阿米娜告诉对方，勤洗手是最重要的，也要切记不要和野生动物接触。她还告诉打电话的人，如果自己戴上口罩心里感觉更安全的话，可以这样做。

也有很多上班族打绿色热线，询问一些同事从中国返回是否要隔离他们？法国卫生部门聘请的电话咨询员告诉他们，巴黎机场有相应的措施。如果没有出现症状的情况下，不需要隔离他们。

法国此前在发生埃博拉病毒、甲型流感病毒H1N1、副作用强的复合口服避孕药Androcur、丰胸、治疗甲状腺疾病常见药物Levothyrox（左旋甲状腺素）等医药风波时都会开起绿色热线。其中，在治疗甲状腺疾病常见药物风波开起这条热线时，前两天就有7万人拨打了热线电话。

已经有10多年经验的杰拉勒蒂娜(Géraldine)对法国记者表示，我们深知，打电话的人绝不是为了热闹，而是他们心中忐忑不安。在这种情况下，我们就需要耐心地把我们所掌握的一些情况告诉给民众，减轻人们的思想负担。

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