世卫组织总干事：全球防疫护具数量告急 口罩需求急增百倍

世界卫生组织（WHO）总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）周五警告称，由于受到在中国爆发的新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，对于口罩、防护服、手套等医疗护具的需求在近期增长了100倍，因此给全球生产供应链带来了“极为严重”的影响。

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谭德塞当天在日内瓦世卫组织执行委员会会议上说，“全球正面临个人防疫装备的长期短缺。”他指出，这一现象由于受到民间非医护人员对医疗护具大量购买的影响而更为加重。谭德塞称，“当需求线远高于供应线时，诸如囤积护具以力求高价卖出等坏的行为就会出现，而我们则要求各方能齐心协力”。他并进一步介绍称，“（对于医疗护具）的需求与平常相比上升了100倍，而相应的价格也上升了20倍”。谭德塞称，这一短期突显的供不应求现象将会使供应停滞长达4至6个月。他说，他已与医疗护具厂商和发行商进行沟通，以确保让最需要相应产品的医护人士首先获得支持，其次是病人和照看他们的人士。

谭德塞说，世卫组织已经向所有地区发放了包括手套、口罩和呼吸器等相应的医疗设备。他指出，已与世卫组织名下的“流行病供应链网络”加以沟通，其中包括医疗护具制造商、发行商和物流业者，以确保将护具送入需要者手中。他还呼吁“所有国家和企业与世卫组织合作，以确保相应的供应能得到公平和理性的使用，并实现护具市场再平衡”。他说，“为保证大家的安全我们各方都应负责”。据悉，世卫组织名下的这一网络正关注于针对手术口罩的生产和供应，这则是因为当下需求量的剧增和市场压力。谭德塞称，“我们向那些作出仅向医护从业者供应口罩决定的公司表示谢意”。

另据了解，当地时间周四晚间，富士康科技集团发布消息称，其在龙华园区首次导入口罩生产线，并于5日实现试产，目前正在申请产品资质认证中。富士康将不仅满足集团员工防疫需求，还将视情况对外支援输出。富士康方面称，借助自身在生产管理、市场协同、技术输出等方面的能力与优势，打通原材料采购、设备制造、产品生产等全产业链，从源头增加医用口罩的生产供应。相关产能预计在2月底可达到日产200万只。同样就这一消息，作为继富士康之后苹果公司的第二大代工厂，和硕董事长童子贤则评价称，生产口罩没难度，不过该公司还需进一步评估。

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