中国国监委：派调查组赴武汉调查李文亮事件

最早对外披露武汉疫情的“吹哨人”李文亮病逝在中国网络引发舆论风暴，中国官方周五对此作出反应。中纪委国家监委网站发布消息指，将向武汉派出调查组，就群众反映的涉及李文亮医生的有关问题作全面调查。

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34岁的李文亮是最早向外界披露新冠病毒存在的八名医生之一，却因散布“不实消息”被警方训诫。在疫情持续肆虐之际，他的勇敢之举被中国网民视为“英雄”。李文亮本人也因看诊病人被感染，1月10日起身体出现不适，2月1日确诊患上新型冠状病毒肺炎。在就院治疗后，于7日凌晨被武汉中心医院通报去世消息，他的死立即引发中国网民的一片哀悼和愤怒。许多人在微博发帖要求当局向李医生及其家人道歉，对地方官员进行了大量的批评，“我想要言论自由”也成为微博最热门的话题标签之一。

中纪委国家监察委员会网站通知表示，“经中央批准，国家监察委员会决定派出调查组赴湖北省武汉市，就群众反映的涉及李文亮医生的有关问题作全面调查，向武汉派出调查组，就涉及李文亮医生的有关问题作全面调查。”

中国官方媒体均广泛刊载了该消息，但均没有进一步内容的报道。

根据最新的官方报告，中国新冠状病毒已经在中国感染了31000多人，其中包括630多人死亡。

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