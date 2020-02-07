中国第一财经呼吁公布李文亮医生遭警方训诫真相

中国第一财经报道：李文亮医生不经意间告诉了人们一个真相，却以造谣的名义遭到了警方的训诫，外行逼迫一位专业人士，在自己的专业领域，承认自己撒谎，这种罔顾科学和事实，罔顾人民群众健康和生命安全的心态，早就应该反思了！

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中国第一财经报道引述网友说，有关部门欠李文亮一个道歉。显然，道歉是不够的，民众需要的是一个真相，需要一个事实，需要把李文亮被医院纪检部门谈话，被当地警方带走定性为造谣者的前因后果，向公众交代清楚。

外行逼迫一位专业人士，在自己的专业领域，承认自己撒谎，这种罔顾科学和事实，罔顾人民群众健康和生命安全的心态，早就应该反思了！

但是到目前为止，有些部门还在为武汉警方的处置辩护和背书，认为李文亮说错了，因为这次不是SARS，所以定性他造谣是对的。这是一种如何不把群众生命安全当回事的心态？作为一种大多数民众不知情的疾病，很长时间内，一些机构和专家也很难说清楚的病毒，李文亮医生以通俗的语言告知自己周边的好友，通过普通的医学常识，告知这种病毒的传染性和伤害性，这难道不是一个有良心、负责任的举动？后来的事实也证明他是正确的，新冠病毒确实跟SARS有非常大的相似性。

2月7日，经中央批准，国家监察委员会决定派出调查组赴湖北省武汉市，就群众反映的涉及李文亮医生的有关问题作全面调查。

同一天，经武汉市中心医院申请，武汉市人社局作出《认定工伤决定书》，认定李文亮的死亡为工伤。其工伤保险待遇包括：一次性工亡补助金78.502万元、丧葬补助金3.6834万元。如其供养亲属符合条件，还将依法核定并支付供养亲属抚恤金。目前，武汉市人社局已积极协调银行将一次性工亡补助金和丧葬补助金拨付到位。

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