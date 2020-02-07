习近平与特朗普通电话：中国有信心有能力战胜疫情

据法新社援引中国媒体报道，自疫情爆发之初鲜少露面的中国国家主席习近平周五与美国总统特朗普通电话，他向特朗普通表示，中国“完全有信心、有能力战胜疫情。”

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习近平向特朗普说，“中国国政府和人民全力以赴抗击疫情"。"有关工作正在逐步取得成效"，我们完全有信心、有能力战胜疫情。中国经济长期向好发展的趋势不会改变。”

新华社报道指，习近平也在电话中呼吁美国不要对疫情“过度反应”。希望美方“冷静评估疫情，合理制定并调整应对举措”。

截止到周五，新冠状病毒肺炎疫情已造成全球超过31000人确诊感染，636人死亡。

法新社报道指，中国外交部周一曾严厉谴责美国对中国疫情“制造和散布恐慌”。中国外交部发言人华春莹在当天的例行记者会上说，美国对中国疫情的反应显然与世卫组织建议背道而驰，批评"美国政府迄今未向中方提供任何实质性帮助，却第一个从武汉撤出领馆人员，第一个提出撤出其使馆部分人员，第一个宣布对中国公民入境采取全面限制措施，不断制造和散播恐慌，带了一个很坏的头。"

美国此前宣布实施针对外国公民的入境限制令，禁止过去14天内曾前往中国的外国公民入境美国，同时美国国务院在一月30日将中国旅游警示上调至最高级别，呼吁美国公民暂时“勿前往中国”。

法新社报道指，北京为防堵疫情，自1月23日起对疫情最早起源的武汉实施隔离“封城”， 1100万武汉居民实际处于与外界隔离状态。

报道指，就中美两国元首周五的电话通话，白宫表示，特朗普总统向习近平表达了他“对中国的实力和韧性具有信心”。

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