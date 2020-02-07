“吹哨人”李文亮病逝引发民众巨大悲情 网上掀起言论自由呼声

据中国国家卫生健康委7日公布，截止2月6日24时，中国大陆确诊病例共31161人，死亡636人，最近24小时内新增病例3143例，新增死亡73人，其中湖北省死亡69人。

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据中国国家卫生健康委7日公布，截止2月6日24时，中国大陆确诊病例共31161人，死亡636人，最近24小时内新增病例3143例，新增死亡73人，其中湖北省死亡69人。

在世界其他地区，包括香港、菲律宾等大约30个国家和地区已确认有240例确诊病例，2人死亡。因出现感染病患数千游客及船员被滞留船上的两艘游轮之一封闭检查的两艘游轮，数千游客及船员被滞留两艘游轮之一“钻石公主号“又发现了41例确诊感染者，感染人数达到61人。

周五，在湖北统计的新增死亡病例中，也包括了被称为疫情“吹哨人”这一的李文亮医生。

2019年12月30日，李文亮在微信同学群里发布了武汉华南海鲜市场出现疫情的消息。这让他成了最早向外界发出防护预警的人之一。之后他却因“发表不实言论”受到医院通报及警方训诫。武汉中心医院于周五2月7日凌晨在微博宣布他在7日凌晨2点58分去世，但在此之前几小时，中国部分网络和媒体就已传出李文亮病逝的消息，哀悼声瞬时涌现网络。网友在哀悼的同时，也发出要求反思当前言论自由的“监管标准”，直言中国缺乏包容不同声音的制度。



据中央社报道指，截至6日晚间11时16分，有关“李文亮医生去世”在微博热搜榜获得超过两千万次搜索量、5.4亿点阅率以及73万的讨论，高居榜首，但却在随后15分钟内迅速跌至190万，被指显然是动了手脚。

在另一网络社交平台微信，很多人在朋友圈纷纷贴出表达哀悼的烛光图片，也有人更勇敢地呼吁究责，要求当地官员辞职。

网友以“生受训诫、死受舆（论）控”形容李文亮近日由生到死的遭遇，众多人转贴“为众人抱薪者，已冻毙！他的墓碑，就是这份训诫书！”

有人赞扬作为眼科医生的李文亮“展示出来的专业、勇气和职业道德，让他成为一位注定载入史册的 吹哨人”

也有网友受他启发，决定“发出自己的声音”，提出“李文亮医生病逝后七问”。要求对李文亮医生所受遭遇及死后的对待给予交代，网民甚至也点名国家喉舌的央视，质疑其第一时间报道对“谣言”的处罚是否有违新闻报导的原则规定？是否要追责，给李医生一个道歉？法国《世界报》相关报道指，在中国的社交网络上很少出现如此一致的声音。

中央社报道指，在李文亮去世后，微博话题“#我要言论自由#”共获得202.5万点阅率，相关微博超过8000条，但随即也被删除。

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