商场银行交通雇员:俄与黑龙江毗邻的远东城市强制口罩令

因新型冠状病毒在中国境内肆虐，东北疫情继续发展，从2月10日星期一开始，俄罗斯远东哈巴罗夫斯克与公众接触的职业群体将必须佩戴口罩。

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哈巴罗夫斯克是同名的哈巴罗夫斯克州的首府，是俄罗斯远东边疆重要交通枢纽，紧邻中国黑龙江省。新华社2月7日消息称截至6日24点，黑龙江省报告新型冠状病毒感染确诊病例新增50例，累计确诊病例277例，死亡3人，当天处于医学观察的密切接触者仍有3442人。

面对黑龙江省疫情，哈巴罗夫斯克市政府在2月7日星期五发布了强制与公众接触的职业群体佩戴口罩的消息，并解释称，“此举尤其涉及交通领域雇员，商场和银行雇员，教职工群体，医护人员等所有在日常生活中和大量人群有密切接触的职业群体”。公告还表示，“这是为了防止哈巴罗夫斯克流感的继续蔓延，同时阻止新型冠状病毒的散播”。

俄罗斯上周统计到两名新型冠状病毒确诊病例，两人均为中国公民，分别在乌拉尔的图门和远东的赤塔。虽然确诊病例极少，但俄罗斯仍旧采取系列极端举措，包括将遣返染病的外国人，关闭与中国的4250公里的边境，切断铁路运输，限制航班，对中国人暂停优惠简化的旅游签证手续，暂停向中国劳工发放工作签证等等。为了保护总统普京，克里姆林宫2月6日宣布即日起系统性对参加普京到场的活动的公众进行体温检查。

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