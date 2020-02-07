库德洛：习近平告知特朗普中国会落实第一阶段协议

美国白宫经济顾问库德洛周五接受采访时表示，特朗普政府预计不认为中国的新型冠状病毒感染肺炎疫情会对美国经济带来重大影响。

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库德洛称在当天告诉媒体称，“美中两国元首共同认为疫情或将减缓美国出口和中国购买美国进口的能力，但其带来的影响将在年内拉平”。美国总统特朗普和中国国家主席习近平在当天就新冠病疫情互通电话，习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情。我们全国动员、全面部署、快速反应，采取了最全面、最严格的防控举措，打响了一场疫情防控的人民战争。有关工作正在逐步取得成效，我们完全有信心、有能力战胜疫情。中国经济长期向好发展的趋势不会改变。针对两国贸易问题，习近平强调，中美双方不久前签署了"第一阶段"经贸协议。中美达成这样的协议有利于中国，有利于美国，有利于世界和平繁荣。

根据美中两国代表在疫情爆发前不久签署的"第一阶段"贸易协议，其内容包括中方承诺在两年内购买2000亿美元价值的美国商品与服务，对此，在此次两国元首通电后，库德洛在接受彭博电视采访时透露称，习近平向特朗普确认尽管受到疫情放缓影响，中方仍然会依照"第一阶段"协议实现购买美方商品与服务的承诺。而就疫情可能会对美国经济带来的影响问题，库德洛称，“这包含很多我们尚未清楚的因素，从国内来看我们预见到国民生产总值下降0.2%的可能；这是我们目前所得出的结论”。他说，“不过根据过去经验及目前的观测，我们认为其所带类的影响将是极为微小的”。

此外，库德洛还强调美中两国在应对疫情问题上无任何冲突。此前，特朗普在与习近平通话后表示， 相信在习近平强而有力的领导下，中国将会（在应对疫情问题上）取得成功，又说中国纪律严明，美国正与中方紧密合作，并提供帮助。他又认为，当天气开始回暖，病毒有望变弱，然后消失。二人在通话中，特朗普也谈到，美国愿同中方一道努力落实好协议，共同推进两国关系。另对英国首相约翰逊于近日决定容许华为有限度参与该国的5G网络建设，外界忧虑英美贸易关系或受到影响，库德洛对此向媒体强调，（英方）有关决定不会影响达成两国贸易协议的机会。被问到特朗普据报与约翰逊就相关议题通电话时曾发生争吵，是否会影响两国达成协议，库德洛直言不会，又质疑报道的真实性。彭斯副总统另在最新接受CNBC频道访问，被问到华为会否成为阻碍美英贸易协议可能因素时，立场较为含糊，只称“大家拭目以待”。

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