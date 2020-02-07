抗击疫情 富士康将生产口罩 月底前产2千万个

面对新冠病毒肺炎继续肆虐，口罩等医用防护用品紧缺，台湾电子制造巨头富士康宣布，该集团在中国深圳的工厂将部分苹果产品生产转产用以制造医用口罩。

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富士康周五其官方微信表示，“口罩现在是我们抗击疫情的标准装备。” “在这场战斗中，每一秒都至关重要”“我们越早能够提供这种设备，就可以越快制止疫情，越早挽救生命度过这个困难时期。”

台湾所说鸿海科即大陆所称富士康公司，是苹果手机 iPhone及其他国际著名电子品牌的主要加工商。 受新冠状病毒肺炎疫情的影响，该集团在中国的多个工厂预计都将延长春节假期至2月10日复工。目前武汉肺炎疫情已蔓延至全球20多个国家和地区。

富士康表示：“已成功生产了测试口罩，并正在申请认证。希望到2月底能够生产2000万个口罩。”

面对疫情的不断蔓延，中国外交部已向国际社会呼吁，促请各方向中国捐赠包括手术口罩、医用防护服和眼镜在内的医疗用品。

截止周五的最新的官方数据显示，中国大陆已有31161人被确诊感染，其中636人死亡。

报道指，鉴于中国在全球经济中的举足轻重的地位，预计该病毒还将对国际供应和制造链产生影响。影响程度超过2002-2003年的萨斯疫情影响。

富士康新任董事长刘少年向彭博社表示，富士康今年还将预期提高1％-3％的销售额，而对一月​​份的销售增长预期是3％-5％。公司试图消除外界对其产量下降的担忧，表示，富士康已经经历过疫情的考验，包括2002-2003年的SARS疫情。

另据报道，除了富士康外，目前也有其他多家企业转产生产口罩，以协助解决外科口罩短缺问题。如美国通用汽车与中国合资企业上汽通用五菱宣布将建立14条生产线，目标是每天生产170万个口罩。

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