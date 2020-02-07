新冠状病毒疫情持续 汽车生产受影响 多个展会被取消

中国新型冠状病毒疫情引起的危机影响全球汽车生产链，一些在中国和亚洲的国际展会被迫取消或者推迟。中国承诺将把对750亿美元美国产品的关税附加税减半，习近平与特朗普通话显示中国对华盛顿和解姿态，以便缓解新型冠状病毒疫情对全球股市和经济产生负面影响。

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中美领袖安抚世界经济

中国国家主席习近平2月7日周五与美国总统特朗普通话，习近平表示有关工作正在逐步取得成效，我们完全有信心、有能力战胜疫情。这是习近平第二次向全球传递信心，此前于1月28日习近平虽然与世界卫生组织总干事谭德塞会晤，但成效甚微，中国股市暴跌，随后全球股市震荡。

习近平周五还表示，中美两国签署了第一阶段贸易协议，中方将认真落实共识，推动中美合作关系。

中美两国在1月15日签署了第一阶段贸易协议，北京承诺在两年内购买2000亿美元价值的美国商品与服务。中美贸易协议的第一阶段将在2月14日后生效，届时美国将会降低对1200亿美元价值中国产品的7.5%关税。中方也将需要落实对美国商品的采购额与国内的结构改革条例。

美国总统特朗普在通话中赞赏中方准备落实协议的说法，称两国将会继续密切沟通。

美国财政部长史蒂芬·姆努钦此前周四（2月6日）表示，尽管冠状病毒的爆发已经造成混乱，他承认会对全球经济产生负面影响，但是不会有重击。

病毒疫情冲击全球汽车生产链

法新社指出新型冠状病毒疫情引发的危机正冲击全球汽车行业，已经从中国蔓延到其他国家，因新型冠状病毒疫情造成中国制造零部件供应链中断，导致如在韩国的最大汽车生产厂家现代汽车集团宣布本周全面停产。

欧洲汽车生产行业也受到影响，如意大利与美国的汽车品牌菲亚特·克莱斯勒表示如果中国的零部件供应商无法尽快恢复生产，他们将被迫减少生产，该公司可能被迫暂停一家在欧洲的装配厂的业务。

分析指出未来几周对全球汽车制造商来说至关重要。由中国生产的零部件用于组装数百万辆汽车，而本次冠状病毒疫情的重灾区武汉也是汽车零部件生产和运输的主要中心，而为了控制疫情，在中国的一些工厂预计要等到2月10日后复工。

其它全球汽车制造商称关注疫情对汽车制造业带来的风险。

通用汽车首席财务官指出该集团有多个团队加紧工作，以避免出现问题。

虽然一些汽车厂商可以转移生产，但并他们需要时间建立汽车配件产品生产线，让生产链多样化。

多个重大展会延迟或取消

新冠状病毒已经造成至少636人死亡，数万人被传染，原定于3月底在香港举行的当代艺术博览会巴塞尔（Art Basel）已取消，这个全球瞩目的当代艺术年会吸引着来自世界各地的艺术家和收藏家，这无疑对香港经济又是一个打击。

另外在亚洲已经有20多个大型商品展销会和会议被推迟或者被取消，如中国历史最悠久、最大型的展销会“广交会”已经被暂停，这些会议期间签署的销售合同达数百亿美元的成交额。

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