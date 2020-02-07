新冠状病毒：穿山甲被怀疑为中间宿主

中国科学家周五宣布怀疑穿山甲为新冠状病毒的中间宿主，但是其他国家科学家谨慎，等待更多确凿证据。

广告 继续浏览后续

中国华南农大周五开新闻发布会，肖立华教授在会上介绍，中国联合攻关团队就冠状病毒有可能的动物来源进行溯源工作，对多种野生动物的基因组进行了分析，通过分析1000多份基因组样品，目前锁定穿山甲为新型冠状病毒的潜在中间宿主，相关研究是通过分子生物学检测，揭示穿山甲中β冠状病毒的阳性率为70%。

法新社引述中国相关消息指出随后进一步对病毒进行分离鉴定，观察到穿山甲有典型的冠状病毒颗粒结构；最后通过对病毒的基因组分析，发现分离的病毒株与目前感染人的毒株序列相似度高达99%。

法新社指出，中国科研团队目前没有给出更多穿山甲为新冠状病毒载体根据。英国科学家詹姆斯·伍德教师则表示必须查看所有遗传数据，才能知道如果穿山甲病毒携带是否会传染给人类，而且该项科研结果还没有在有关科学杂志上发表，而在严肃科学刊物上发表是证实研究成果的必须。

另外一名英国科学家乔纳森·鲍尔查表示需要所有遗传数据，才能知道穿山甲病毒与人类之间的接近程度。

IRD的病毒学家和兽医埃里克·莱罗伊提醒说：就埃博拉病毒而言，研究始于1976年，第一项结果于2005年发表。

国际动物保护组织指出亚洲人和非洲人每年大约食用10万只穿山甲，特别是中国人和越南人喜欢穿山甲肉质鲜美，其骨头和内脏被用作中药。

2016年《国际濒危物种贸易公约》把穿山甲列入禁止扑捉动物，严格禁止其交易，但是非法捕猎依然存在。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅