新加坡提升应对新冠病肺炎警戒级别 引发全城大抢购

新加坡周五新增3起新型冠状病毒感染肺炎确诊病例，患者是新加坡人，近期未赴中国或接触确诊病患，因此新加坡政府决定提升“疾病爆发应对系统”等级，从黄色调高到最高第二级的橙色警戒，引发全城市民恐慌，蜂拥到各超市抢购卫生纸和粮油食品等。

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据介绍，新加坡“疾病爆发应对系统”等级有绿色、黄色、橙色与红色的4种警示，依序为最轻微、传播受到控制、容易传播与情况严重。橙色仅在最高级别的红色之下，代表目前疫情严重，疾病容易传播，但在新加坡还没有广泛传播或已受到控制。而17年前非典爆发时，新加坡当时有33人死亡，感染者238例，新加坡当局也曾针对这一疫情发布过橙色警戒。新加坡当天宣布新增3起确诊病例，累计迄今有33起感染确诊病例，其中有2人病危、2人康复出院。据当地媒体报道，由于受到新国政府将预警调升至橙色警戒影响，部分位于地铁站旁的超市傍晚人潮涌现，大批上班族利用下班时间赶赴超市抢购各种物品，包括速食面、卫生纸与白米等民生用品，让货架上物品一扫而空。部分未能及时购足民生备用品的民众则扼腕不已，直称明天早上待超市营业再来补货。

针对这一现象，新加坡最大的连锁超市职总平价超市周五晚发布声明，并称日常生活必需品供应充足。虽然部分超市货品傍晚被抢购一空，但超市正在补货，吁请民众保持冷静，不必抢购。新加坡贸工部长陈振声还发布脸书贴文劝请新加坡人无需惊慌，更不必抢购食品和日用品。他并在贴文中表示，新加坡的日常必需品的供应不受影响，这些物品不会陷入供应短缺，国人无需采购囤积。“这么做只会造成不必要的恐慌，对目前的情况毫无帮助。”同样在当天，新加坡最大银行星展银行将该国2020年经济增长预期从此前的1.4%下调至0.9%， 因考虑到疫情影响。对此，星展银行高级经济学家希赫（Irvine Seah）分析指，此次疫情爆发对新加坡经济的影响可能超过2003年非典。他指出，疫情将打击新加坡消费者和商业情绪、冲击旅游业以及地区供应链。

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