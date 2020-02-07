医生李文亮，中国官方媒体指他从“造谣者”变“可敬的人”

网文摘要：“谁？哪个公众？李文亮、谭作人、艾未未、艾晓明、蒋彦永、高耀洁、王淑平、胡佳……还有多少我们不知道的名字？预警者、先行者，被政权压制并不是新闻，被公众遗忘才是悲剧一而再再而三发生的悲剧。”

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网文选刊

李文亮、谭作人、艾未未、艾晓明、蒋彦永、高耀洁、王淑平、胡佳……

作者：曾金燕 2020年2月7日

对每个人来说，记忆，可能比真相更可靠。

天使和魔鬼，都在细节中。

李文亮，作为一个有常识的医生，说出他对SARS可能再来的警惕，而被非医疗专业的警察训诫，最后死于他试图警示的病毒：2019新冠状病毒……的隐喻 常识被压制、专业被压制、信息被压制、表达被压制，细节和记忆被压制，那就是弥漫大地的死亡，被篡改数字的、没有姓名的死亡。

李文亮医生，他的心脏停止跳动的时间，是2020年2月6日晚9点30分。2020年2月7日凌晨2点58分，是他没有心跳的身体，被“抢救”完结的官方时间。

这是关于李文亮医生的简单细节，个人记忆，真相缺席。

个人记忆是否会成为集体记忆，成为历史真相？

那么，说出2008年四川地震中学生死于学校豆腐渣工程的谭作人，还有谁记得他在地震之后不久就被判刑入狱？请告诉我关于谭作人的几个细节。

那么，调查找出2008四川地震死去的5196名学生的姓名、班级信息的艾未未，谁惦记他的流亡？请告诉我艾未未发起的公民调查行动的几个细节。

那么，2005年广州番禺区鱼窝头镇太石村的村民罢选抗争的记录者和发声者，艾晓明，中山大学的教授，2005年被贴上“国家敌人”的标签，从此失去公共能见度和活动空间的艾晓明，谁挂念此刻在武汉的她？请告诉我艾晓明在被消声后，做的一系列彰显公民行动和劳教幸存者的纪录片、她的裸胸抗议、她对林昭的生死爱欲的书写……的几个细节。

那么，2003年的SARS疫情，如果在你的记忆里已经模糊，那你怎么会知道将疫情捅破而拯救了大量生命的蒋彦永医生？请告诉我几个关于蒋彦永医生被软禁、被跟踪的生活细节，比如，七十多岁的他如何在被跟踪监视的情况下，在寒冷的冬天骑着自行车从北京的西边到达东北部，去探望一位八十多岁的故友 我的记忆可靠吗？

那么，请告诉我，河南农村血浆经济和艾滋病流行的关系，关于高耀洁医生，谁还记得她在郑州堆满了防艾书籍、物资，病人人来人往的房子？谁还记得她在监控摄像头下来来回回走动的身影？谁还记得她“要死就死在回中国的飞机上”的话？谁还记得王淑平医生用第一线的医疗资料警示艾滋病疫情？又有多少人知道她2019年早逝于流亡的美国？请告诉我关于高耀洁医生、王淑平医生的几个细节。

胡佳，除了不顾一切地说出他见证的真相，其他他什么也没有做。可是，有谁挂记着被软禁的他？有谁知道他从事的环保、艾滋病、维权发声细节？

谁？哪个公众？李文亮、谭作人、艾未未、艾晓明、蒋彦永、高耀洁、王淑平、胡佳……还有多少我们不知道的名字？预警者、先行者，被政权压制并不是新闻，被公众遗忘才是悲剧一而再再而三发生的悲剧。

今天，我们试图记住李文亮，记住他说的话：

“一个健康的社会，不该只有一种声音。”

“大家知道真相更重要，平反对我而言不那么重要了。”

充满细节的记忆，比真相更重要。只有每个人都记住，才有集体的记忆，历史的诞生。我们的爱、恨、悲、愤，在记忆里，在细节中。

试问谁还未发声？谁还未说出自己记忆里的李文亮、谭作人、艾未未、艾晓明、蒋彦永、高耀洁、王淑平、胡佳……

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法广编辑部

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