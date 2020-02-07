李文亮妻子声明表示不接受捐款 李母：儿子忠于职守不会撒谎

李文亮医生的妻子付雪洁周五在社交平台发布声明称，“不接受任何人捐款，网上流传的关于她本人的求助信息均为不实信息。”而针对李文亮去世的消息，其父母也相继表示，李文亮不是造谣，公安部门应该撤销对他的“训诫”。

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付雪洁在相应的声明中写道，“本人付雪洁，是李文亮医生的妻子，本人声明我们不接受任何人捐款。网上流传的本人求助信息均为不实信息。”她并称，“感谢社会各界对李文亮医生及对我们家人的关怀！”据了解，1月31日在李文亮于微博宣布自己是新型冠状病毒感染肺炎确诊的前一天，有记者曾采访问他，你现在最挂念的是什么，李本人则回答称，“最挂念我的家人，我的父母还在住院，我的爱人现在怀着孕。现在什么都不重要了，我希望疫情赶快控制住，大家都能好好的。”他并在采访中介绍称，“我的妻子是其他医院的眼科医生，孩子才5岁。现在妻子带着孩子在丈母娘家生活。” 付雪洁被指怀有二胎。

据梨视频报道，李文亮被宣布去世后，刚治愈出院的他的父母赶到医院整理遗物。因疫情缘故，二老没能见到儿子最后一面，成为他们的遗憾。李文亮母亲在接受采访时称，“谢谢你们大家的关爱，现在说真的感谢你们社会各界对他的支持，对他的厚爱，20多天以前他的病情基本是稳定的，也能下床，还能吃饭，突然就这两天恶化就这样了，昨晚上他们医院驱车给我们二老接过来了，然后给他尸体送殡仪馆去了，完了回来在医院处理我儿子的遗物，没有见到最后一面，就在医院抢救治疗我们都没有看见，好遗憾不让看。”

对李文亮去世的消息，李母称，“可惜孩子，孩子没挺过来，34岁，他非常有潜力，非常有才华的孩子，不像会撒谎会什么的人，都是忠于职守的人，媳妇二胎六月份马上就要分娩了，你说咋办啊？这个家，是不是破碎了？现在有什么情况也得扛着，家里亲人谁也过不来，就我们两人在这里挺着，不少人给我打过电话，都是陌生人，要给帮助，要给捐助，我说我们都好，谢谢你们了。”此外，李文亮的父亲也告诉媒体称，“我认为他不是造谣，现在不是成现实了吗？不是肺炎人传人了吗？”据英国广播公司报道，“我认为我儿子是相当不错的。”李文亮父亲说，“这不是我做父亲夸自己的儿子，你可以到他们医院，他的同学那里去了解，这孩子好坏不是家长说，得外边人说好才是真的好”。他并提出，公安部门应该撤销对儿子（李文亮）的训诫，“现在不是证明了有这个事实了吗？”

武汉政府方面，武汉市委常委、常务副市长胡亚波周五晚称，向李文亮及所有被夺去生命的同胞，表示深切哀悼，向家属表示诚挚慰问，向医护人员表示崇高敬意。胡亚波说，经中央批准，国家监委会决定派调查组到武汉，就民众反映涉及李文亮的有关问题，作全面调查，武汉市将全力配合。针对他的这一发言，不少网民则强调哀悼和慰问远不够，应正式撤销对包括李文亮等8名所谓“造谣者”的“训诫”，并提出官方道歉及对当地公安等相关人员加以追责。

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