武肺第二大省广东首例死亡个案确诊当天不久即不治

武汉肺炎疫情扩散压力下，北京原本热潮涌动的金融区如今空旷冷落。摄于2020年2月3日

根据中国当局最新的统计，中国的武汉管状肺炎受感染确诊个案最多是接近2万的湖北，其次就是邻近香港的广东，迄今一共有1018确诊个案。广东6日宣布出现首宗因感染武肺死亡的个案，死者是55岁的男子，患有糖尿病。据了解，他在6日被确诊后，病情急转直下至稍后不治。

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广东省衞健委通报称，该名染病死者来自肇庆，6日当天确诊，当天去世。肇庆市卫健局通报指，死者苏某是肇庆封开江口镇人，男，55岁，在江口镇经营乐惠士多店，店内经营一张麻雀枱，供牌友娱乐。苏男的平常活动地点为乐惠士多店和曙光路31号家中，并无其他外出旅游纪录，1月24日晚到封开县广信嘉园朋友家中聚餐，1月28日晚到封开县唐八叔清补羊火锅店聚餐。

2月2日，苏男出现发热、轻微气喘等症状，2月5日采集咽拭子及血清标本检测，2月6日检测结果显示阳性，确诊为新型冠状病毒感染的肺炎个案，确诊时为重症。截止6日，肇庆封开县共有2宗确诊个案。

封开县当局已发出通知，1月20日至2月5日期间，曾到过江口镇乐惠士多店或者苏某有过接触的民众，立即向村委员报告登记。如果发现瞒报、不报，将依据相关法律法规追究法律责任。

广东省累计报告确诊病例中，深圳市334宗、广州市284宗、珠海市73宗、佛山市57宗、东莞市53宗、中山市46宗、惠州市39宗、汕头市22宗、湛江市19宗、肇庆市14宗、阳江市13宗、梅州市12宗、江门市11宗、清远市10宗、揭阳市7宗、韶关市6宗、茂名市6宗、汕尾市5宗、潮州市5宗、河源市2宗。男性500宗，女性518宗，年龄介于2个月至86岁之间。

截至昨日（6日），在院的949宗确诊病例中，轻型45宗，普通型785宗，重型85宗，危重型34宗。新增出院19宗，累计出院68宗。

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